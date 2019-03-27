Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов ПетербургаРИА Новости 09:53

На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.

Политика Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Политика Британские депутаты одобрили новые даты Brexit Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.

Политика Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.

Общество Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.

Спорт Исполком МОК рекомендовал включить брейк-данс в программу ОИ-2024 Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция), 4 дополнительных вида спорта, сообщает официальный «твиттер» портала Arround the Rings.

Политика В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.

Шоу-бизнес Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.

Космос Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.

Армия и оружие Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку» Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.

Политика Захарова заявила о лицемерии Запада в отношении Венесуэлы Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в глобальном лицемерии страны Запада, которые предлагают Венесуэле гуманитарную помощь после того, как у латиноамериканской страны под нажимом США были похищены и заморожены в зарубежных банках 30 миллиардов долларов.

Происшествия Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ» В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Армия и оружие Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.

Армия и оружие СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии «Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.

Культура Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.

Политика США намерены объявить новые меры НАТО против России Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.

Авто Aurus представит парадный кабриолет Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.