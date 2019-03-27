Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов ПетербургаРИА Новости 09:53
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
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На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.
— Александр Беглов, российский политикNeva.Today 10:21
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Эксперт: «Вопрос №1 для Петербурга – это поиск средств для реализации глобальных задач»
Петербургский дневник11:58
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Кино
Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме
Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено в 18:08
Происшествия
Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД
Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:59
Политика
Британские депутаты одобрили новые даты Brexit
Британские парламентарии проголосовали за закрепление новых дат Brexit в британском законодательстве.
Обновлено в 18:07
Политика
Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.
Обновлено в 00:25
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено в 08:04
Здоровье
Новый формат работы «врач к пациенту» введен в больнице имени Филатова
В приемном отделении больницы №15 имени Филатова встречают по-новому. Формат работы называется "врач к пациенту".
Обновлено в 03:38
Происшествия
В жилом доме в Казани произошли хлопок газа и пожар
Обновлено в 06:11
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Авто
«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers
Обновлено в 18:07
Общество
Глава Росгидромета: в регионах расхищают оборудование метеостанций
В Китае ввели смертную казнь за проникновение на территорию метеостанции и нанесение ей ущерба.
Обновлено в 17:52
Спорт
Исполком МОК рекомендовал включить брейк-данс в программу ОИ-2024
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция), 4 дополнительных вида спорта, сообщает официальный «твиттер» портала Arround the Rings.
Обновлено в 16:18
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Космос
Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями
НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
Захарова заявила о лицемерии Запада в отношении Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в глобальном лицемерии страны Запада, которые предлагают Венесуэле гуманитарную помощь после того, как у латиноамериканской страны под нажимом США были похищены и заморожены в зарубежных банках 30 миллиардов долларов.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика
В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»
«Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Культура
Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров
Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
Обновлено в 06:45
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Авто
Aurus представит парадный кабриолет
Aurus разрабатывает кабриолет для проведения военных парадов. Ожидается, что новинку представят на Параде Победы 9 мая.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В Астраханской области проводят учебные ракетные стрельбы
Сегодня на полигоне «Ашулук» проходят масштабные учения.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01