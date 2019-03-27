Общество

Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов ПетербургаРИА Новости 09:53

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
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Александр Беглов
На сегодняшний день строители сами построили детские сады и школы, чтобы они открылись к 1 сентября. Но денег у нас на то, чтобы их выкупить, нет. Это 17 детсадов, 4 школы, 14 офисов врачей общей практики и одна поликлиника. Я бы попросил Вас оказать помощь нашему городу.
— Александр Беглов, российский политикNeva.Today 10:21

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