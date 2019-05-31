Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабаяRT на русском 05:59

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая. На кадрах видно, как щенок вылез из специальной переноски и сразу улёгся в ногах у нового хозяина.

Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая

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