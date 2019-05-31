Политика
Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабаяRT на русском 05:59
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая. На кадрах видно, как щенок вылез из специальной переноски и сразу улёгся в ногах у нового хозяина.
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Политика
Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
Президент России подписал указ, которым утвердил присвоение более чем 40 аэропортам имен выдающихся россиян, выбранных во время общенационального голосования в прошлом году.
Обновлено в 05:40
Экономика
«Аэрофлот» в первом квартале увеличил убыток на 51%
Обновлено вчера в 12:13
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Политика
Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата
Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.
Обновлено в 08:02
Политика
Рогозин рассказал о зависимости Пентагона от «Союзов»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Пентагон не может оборвать сотрудничество с российской госкорпорацией до конца 2022 года, потому что доставляет астронавтов на МКС на российских "Союзах" передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе
60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.
Обновлено в 07:36
Технологии
Студенты из МГУ создали удобный и дешевый «кибер-протез» руки
Студенты из МГУ создали бионический протез руки, способный "считывать" желания его владельца и исполнять многие сложные действия.
Обновлено в 07:33
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Экономика
НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд
Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.
Обновлено в 08:18
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено в 02:16
Футбол
Конте вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров мира
О назначении Конте стало известно в пятницу.
Обновлено в 06:00
Политика
Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе
Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:07
Происшествия
В Астрахани должника по алиментам достали из могилы
В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.
Обновлено в 03:28
Политика
Строители состыковали части моста через Амур между РФ и Китаем
Строители завершили стыковку трансграничного моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.
Обновлено в 04:49
Политика
Bloomberg: Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400
Россия отказалась поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-400 из-за того, что сделка может обострить ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Перми
Травмы получили шесть человек, включая обоих водителей и двух кондукторов. Пятерых из них доставили в больницу.
Обновлено в 04:33
Политика
Рейтинг Путина поднялся до 72% по новой методике ВЦИОМа
28 мая глава ВЦИОМа Валерий Федоров объяснил падение рейтинга доверия Владимиру Путину "эффектом черных очков".
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Умерла жена актера Юрия Соломина
Ольга Соломина была профессором кафедры мастерства актера Щепкинского училища, художественным руководителем четвертого курса.
Обновлено вчера в 14:38
Футбол
Дзюба выбрал топ-3 лучших игроков сезона
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу
"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".
Обновлено в 07:32
Политика
Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.
Обновлено в 07:37
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:15
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет экстренно приземлился в Волгограде
Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Forbes сообщил о новом подозреваемом в деле «Седьмой студии»
В деле «Седьмой студии» появился еще один подозреваемый, сообщает Forbes.
Обновлено в 08:03
Космос
Мощнейший российский спутник выведен на орбиту
"Ямал-601", самый мощный российский телекоммуникационный спутник, выведен на орбиту, аппарат передан в эксплуатацию заказчика, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на компанию-оператора.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко
Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 04:43