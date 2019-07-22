Экономика

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего заводаРИА Новости 07:51

Премьеру на заводе продемонстрировали также образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент: "Неплохо". Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками "Ближние горки" и "Дмитрогорский продукт".
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Медведев похвалил ассортимент продукции Курского мясоперерабатывающего завода

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Экономика

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