Экономика
Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего заводаРИА Новости 07:51
Премьеру на заводе продемонстрировали также образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент: "Неплохо". Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками "Ближние горки" и "Дмитрогорский продукт".
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Здоровье
Новая российская вакцина от гриппа появится на рынке в августе
Новая российская вакцина от гриппа, включающая четыре актуальных штамма вирусов вместо трех, появится на отечественном рынке уже в августе.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Следком опубликовал видео задержания сотрудника МЧС в Чите
Краевой Следком опубликовал видео задержания.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Гаджеты
Китай стал участником ещё одной торговой войны
Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Обновлено в 18:12
Здоровье
Тысячи россиян не замечают, что выгорают на работе. Это опасно для карьеры и жизни
Термин «эмоциональное выгорание» как раз подразумевает риски в профессиональной деятельности.
Обновлено в 17:01
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено в 07:56
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
В одном из единоборств матча «Лос-Анджелес Гэлакси» против «Лос-Анджелеса» форвард Златан Ибрагимович ударил локтем в лицо защитника Мохаммеда Эль-Монира.
Обновлено в 15:36
Армия и оружие
Болтон оценил действия военных Венесуэлы в отношении самолёта ВМС США
«США осуждают провокационные действия незаконного венесуэльского режима в отношении самолёта ВМС США, выполнявшего обычную миссию», — написал Болтон в Twitter.
Обновлено в 17:19
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества
Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Обновлено в 18:59
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Экономика
Банк «Россия» подал к Utair иск на 155 млн рублей
Банк "Россия" подал в Арбитражный суд Москвы иск к авиакомпании Utair на 155,35 млн руб. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел, обратил внимание РБК.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Англии чайка похитила чихуахуа
Британский портал Devon Live рассказал о необычном похищении: в городе Пейнтон собаку породы чихуахуа унесла чайка.
Обновлено в 09:24
Политика
США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива
США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 19:14
Общество
Охотникам придётся сдавать новый экзамен
Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
Обновлено в 02:15
Финансы
«Ренессанс Кредит» увеличил прибыль на 35%
По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
Обновлено в 07:21
Происшествия
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
Обновлено в 11:04
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Рапунцель из шоу «Дом-2» вопит после помолвки с Яббаровым
Илья Яббаров и Алена Рапунцель повздорили прямо на лобном месте телестройки. Звезды шоу "Дом-2" не могут и часа продержаться без скандала.
Обновлено в 13:53
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:03
Авто
Volkswagen начнет реализовывать Arteon в России в 2020 году
Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 19:18
Космос
Астрономы обнаружили явление, которого не должно было существовать
Астрономы обнаружили в космосе уникальное явление, которое в принципе не должно было существовать.
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года.
Обновлено в 18:20
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Bloomberg: Пентагон проводит секретную операцию вблизи Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, в которой задействованы вертолеты Black Hawk и военнослужащие действующего и резервного состава, узнало агенство Bloomberg из документа ведомства, адресованного конгрессу США.
Обновлено в 17:26
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Наука
Зрительные образы вживили в мозг мышей
Учёные из Стэнфордского университета смогли вживить в мозг мышей зрительные образы.
Обновлено в 01:35