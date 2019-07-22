Экономика

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего заводаРИА Новости 07:51

Премьеру на заводе продемонстрировали также образцы готовой продукции. Медведев похвалил представленный широкий ассортимент: "Неплохо". Курский мясоперерабатывающий завод производит мясную продукцию и мясные полуфабрикаты под торговыми марками "Ближние горки" и "Дмитрогорский продукт".
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В Башкирии число экспортеров продукции АПК вырастет в четыре раза

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Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
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Происшествия

В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

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Охотникам придётся сдавать новый экзамен

Речь идет об установлении так называемого охотничьего минимума — нового экзамена, который будет необходимо сдать каждому желающему получить охотничий билет.
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Финансы

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По словам Алексея Левченко, председателя правления «Ренессанс Кредит», банк продолжает фокусироваться на качестве и доходности активов, а также повышении операционной эффективности, что позволяет ему демонстрировать стабильно высокие результаты и поддерживать рентабельность бизнеса на целевом уровне.
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Специалисты назвали причину смога, который накрыл города Кузбасса

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Рапунцель из шоу «Дом-2» вопит после помолвки с Яббаровым

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Компания Volkswagen начнет продажи своего четырехдверного купе Arteon в 2020 году, о чем немецкая автокомпания сообщила в своем Instagram.
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Астрономы обнаружили явление, которого не должно было существовать

Астрономы обнаружили в космосе уникальное явление, которое в принципе не должно было существовать.
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Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

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Зрительные образы вживили в мозг мышей

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