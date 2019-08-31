Теннис
Спорт-ЭкспрессМедведев показал средний палец зрителям на US Open
Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам. Также он бросил ракетку в сторону судьи на вышке и высказал претензии в его сторону. Даниил полчил предупреждение за неспортивное поведение.
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При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
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В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
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52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
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Происшествия
Французский гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2»
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Армия и оружие
Швеция может ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с Россией
Правительство Швеции планирует обложить банки новым налогом, чтобы увеличить оборонный бюджет с 2022 года из-за напряженности в регионе Балтийского моря, пишет Bloomberg.
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Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
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РБК 29 августа в 09:28
Общество
Подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса
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Музыка
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Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
РИА Новости 08:12
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
RT на русском вчера в 22:41
Футбол
Чичарито перейдет в «Севилью» за 10 млн евро
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Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Политика
Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поедет в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Экономика сегодня вчера в 20:38
Общество
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Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
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В работе Twitter произошел сбой
Пользователи из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса коротких сообщений Twitter, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
РИА Новости 12:43
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В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
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Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
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Политика
Авакова и Луценко обвинили в связях с нелегальными казино
Руководитель украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова и экс-генпрокурора страны Юрия Луценко в связях с подпольным игорным бизнесом.
RT на русском 12:46
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
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