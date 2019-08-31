Теннис

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессМедведев показал средний палец зрителям на US Open

Болельщики начали освистывать россиянина, который впоследствии показал средний палец трибунам. Также он бросил ракетку в сторону судьи на вышке и высказал претензии в его сторону. Даниил полчил предупреждение за неспортивное поведение.
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