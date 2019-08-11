Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабаяLenta.ru 08:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай. Запись появилась в аккаунте Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 09:52, Вашингтон
Политика
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Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
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Прославленный режиссер приехал в Москву, чтобы представить свой девятый фильм.
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ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
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20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
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Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.
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