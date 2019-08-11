Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабаяLenta.ru 08:41

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай. Запись появилась в аккаунте Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
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