Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабаяИзвестия 08:08
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Запись появилась на странице главы правительства в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 11 августа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Российский священник травмировал годовалого ребенка при крещении
Российский священник игумен Фотий (Нечепоренко) травмировал годовалого ребенка во время крещения.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ попытались проанализировать информацию о перспективном российском бомбардировщике шестого поколения ПАК-ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Объяснен скачок радиации после взрыва на полигоне в Северодвинске
После инцидента на военном полигоне в 11:50 по московскому времени датчики Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) зафиксировали повышение радиационного фона.
Обновлено в 08:20
Хоккей
«Металлург» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" нанесли поражение сборной Кубка губернатора Челябинской области в матче предсезонного турнира в Челябинске.
Обновлено в 06:42
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Футбол
ФК «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня в Грозном
В настоящее время «Ахмат» и «Спартак» соседи в турнирной таблице и занимают 9 и 10 строчки соответственно.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено 09 августа в 21:11
Политика
В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским
Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено 09 августа в 13:00
Происшествия
Госпитализированного режиссера Дмитрия Васильева арестовывать не стали
Госпитализированного Дмитрия Васильева, подозреваемого к причастности к массовым беспорядкам, под стражу заключать не стали.
Обновлено в 06:42
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Космос
Небольшие спутники смогут предоставить радиолокационные изображения поверхности Земли в высоком разрешении
Благодаря перемещению своей небольшой антенны на большом расстоянии относительно объекта съёмки, спутник получает изображение в более высоком разрешении, сравнимым с более мощным и тяжелым радиооборудованием.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной рассмешила отца, объяснив, что такое любовь
Курбан громко рассмеялся, но потом объяснил девочке, что конкретно он имел в виду.
Обновлено в 10:03
Общество
Нижнеудинские дети просят забрать их из рязанского лагеря
Как писал News.ru, первая группа детей, пострадавших от паводка в Иркутской области, приехала на отдых в оздоровительный лагерь Новосибирской области.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Правозащитники объявили вознаграждение за сведения о личности полицейского, ударившего в живот девушку вчера на акции
Руководитель группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Твиттере, что заплатит за данные о бойце 2-го оперативного полка столичного управления МВД 100 тысяч рублей.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
Обновлено в 06:35
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Музыка
Фадеев после скандала с Наргиз стал цитировать психологическую прозу
Музыкальный продюсер Максим Фадеев после расторжения контракта с певицей Наргиз Закировой начал цитировать психологическую прозу.
Обновлено в 07:14
Происшествия
На Храмовой горе произошли столкновения между мусульманами и полицией
На Храмовой горе в Иерусалиме полиция применила светошумовые гранаты для разгона мусульман, протестовавших против сбора евреев у входа на гору.
Обновлено в 05:19
Общество
Жительница Геленджика получила корону и титул «Миссис Россия»
В конкурсе "Миссис Россия-2019" победила жительница Геленджика Екатерина Нишанова, сообщает "Пятый канал".
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Начало августа 2019 стало самым холодным почти за 70 лет
Первая декада текущего месяца стала самой холодной в Москве за 69 лет. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".
Обновлено в 08:51
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в пятом туре РПЛ
В рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» одержали крупную победу над «Уралом» из Екатеринбурга.
Обновлено в 11:19