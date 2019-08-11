Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабаяLenta.ru 08:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай. Запись появилась в аккаунте Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:07, Вашингтон
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Футбол
Евсеев прокомментировал матч его команды с тульским «Арсеналом»
Ранее сообщалось, что футболист тульского "Арсенала" и сборной Болгарии Михаил Александров расторг контракт с "оружейниками".
Обновлено в 12:19
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Сын Алена Делона рассказал о самочувствии отца после инсульта
Сын знаменитого французского актера Алена Делона Ален-Фабьен Делон сообщил, что его отец чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта.
Обновлено в 16:50
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2019 году, а легкого истребителя МиГ-35 – в 2021 году, сообщил командующий ВВС – заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов.
Обновлено в 18:19
Происшествия
В Якутии при обрушении породы на руднике погиб человек
В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение горной породы на руднике «Сарылах», в результате погиб человек, сообщили в региональном МЧС.
Обновлено в 11:04
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Обновлено в 17:04
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Политика
Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию
Российский актер Анатолий Пашинин, несколько лет назад уехавший в Донбасс воевать на стороне ВСУ, захотел вернуться в Россию из-за того, что ему не хватает денег на жизнь.
Обновлено вчера в 08:39
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира в Монреале
Обновлено в 18:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Кино
ESPN покажет документальный фильм о Деннисе Родмане
Телеканал ESPN снял документальный фильм о бывшей звезде «Чикаго» и «Детройта», члене Зала славы Деннисе Родмане, сообщает The Los Angeles Times.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался после ДТП на МКАД
Обновлено в 06:01
Футбол
Юрий Семин: «„Локомотив“ и „Урал“ хорошо знают друг друга»
Обновлено в 09:24
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36