Политика

Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабаяLenta.ru 08:41

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай. Запись появилась в аккаунте Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
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Туркменский государственный и политический деятель, президент Туркмении с 14 февраля 2007 года, председатель Кабинета министров Туркмении, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Туркмении в звании генерала армии.
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