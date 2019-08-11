Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабаяLenta.ru 08:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай. Запись появилась в аккаунте Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Экономика
AP: ущерб от штормов и наводнений в США за полгода составил $1,2 млрд
Экономический ущерб, нанесенный штормами и наводнениями инфраструктуре 24 американских штатов за первую половину 2019 года, составил $1,2 млрд.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии
Водитель взорвавшегося на МКАД автомобиля Tesla сообщил детали ДТП в интервью телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено в 09:58
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено в 13:18
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Общее состояние 25 самых богатых семей мира агентство оценило в $1,4 трлн.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Кудряшов разбил Чалову нос в конце матча ЦСКА — «Сочи»
Форварду ЦСКА Фёдору Чалову разбили нос в конце матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Обновлено в 14:09
Происшествия
На крестившего ребенка в Гатчине священника подали заявление в полицию
На священника, который проводил обряд крещения в Мариенбургском покровском храме в Гатчине, подали заявление в полицию из-за жестокого обращения.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 14:16
Политика
В МИД Украины выразили протест в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Режиссер Васильев выписан из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев, ранее госпитализированнный из ИВС, выписан из больницы.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп усомнился в адекватности Джо Байдена
Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение умственные способности кандидата на пост главы государства Джо Байдена.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Под Волгоградом из психбольницы сбежали двое осужденных
В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
Обновлено в 04:17
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Обновлено 09 августа в 16:13
Общество
Названы преимущества жизни с кошками
Обновлено в 00:34
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Общество
Первые дни августа в Москве стали самыми холодными за 69 лет
За первые десять дней месяца самой холодной стала ночь 5 августа. Теплее всего было днем 8 августа - воздух прогрелся почти до 26 градусов.
Обновлено в 13:16
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Появилось видео демонстрации ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Фронтмен Muse Мэттью Беллами женился на модели Элль Эванс
В субботу 10 августа 41-летний лидер рок-группы Muse Мэттью Беллами сочетался браком со своей возлюбленной, 29-летней моделью Элль Эванс — пара уже поделилась в соцсетях официальными фотографиями с торжества.
Обновлено в 08:02
Футбол
Сёмин оценил шансы на переход Рибери в «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал «сказками» информацию о возможном переходе в команду французского полузащитника Франка Рибери.
Обновлено в 12:17
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
В российских городах проходят торжества по случаю религиозного праздника Курбан-байрам.
Обновлено в 12:06
Политика
Директор актера Пашинина отреагировала на слухи о его нищенстве
Обновлено вчера в 12:20
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Названы доходы российских блогеров.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Технологии
Лапка помощи
Команда программистов в Новороссийске запустила мобильное приложение "Лапки", где можно оперативно поместить объявление о пропаже любимого питомца или сообщить о найденном животном.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
"Манчестер Юнайтед" на домашней арене победил "Челси" со счетом 4:0 в рамках первого тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31