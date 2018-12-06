Премьер Дмитрий Медведев сегодня в интервью пяти российским телеканалам подведет итоги года и расскажет об основных задачах кабмина на будущее. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги года

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