Политика
Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги года
Медведев в интервью российским телеканалам подведет итоги годаРадио Маяк02:59
Премьер Дмитрий Медведев сегодня в интервью пяти российским телеканалам подведет итоги года и расскажет об основных задачах кабмина на будущее. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Радио Маяк02:59
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Телеканал «Томское время» примет участие в интервью с Дмитрием Медведевым
Telesputnik.ru03 декабря в 07:48
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