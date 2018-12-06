Темпы роста за десять месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но, тем не менее, рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах.

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