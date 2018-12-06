Экономика

Медведев оценил рост российской экономики в 2018 году
Life.ru
04:15

Темпы роста российской экономики за 10 месяцев 2018 года составили 1,7%. Об этом заявил премьер России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. При этом к 2020 году Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год, отметил премьер.
Life.ru04:15
Дмитрий Медведев
Темпы роста за десять месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но, тем не менее, рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах.
— Дмитрий Медведев, российский политикМетагазета 06:05

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