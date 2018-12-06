Темпы роста за десять месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%. Мы на эту цифру и рассчитывали. Да, она невелика, но, тем не менее, рост продолжается, и этот рост плюс-минус соответствует тому, что есть, например, в европейских странах.

Темпы роста российской экономики за 10 месяцев 2018 года составили 1,7%. Об этом заявил премьер России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам. При этом к 2020 году Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год, отметил премьер.

Медведев оценил рост российской экономики в 2018 году

Экономика Экономика Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия» Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.

Экономика Экономика Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года «Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — сказал глава российского правительства в интервью пяти телеканалам.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Экономика Экономика Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.

Экономика Экономика ЦБ аннулировал лицензии у трех банков Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".

Экономика Экономика Инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 0,5% Потребительские цены в России в ноябре 2018 года выросли в среднем на 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Финансы Финансы Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились вслед за нефтью С нашей точки зрения, завтра индекс РТС начнет день в границах 1120-1140 пунктов, индекс Мосбиржи - в диапазоне 2380-2420 пунктов.

Экономика Экономика Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.

Экономика Экономика «Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».

Финансы Финансы Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях Министерство финансов РФ планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях.

Экономика Экономика У губернаторов появится «строительный» KPI В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности губернаторов.

Экономика Экономика Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.

Экономика Экономика Сбербанк запретит переводы на кредитные карты по номеру телефона Сбербанк с 6 декабря введет запрет на переводы денег на кредитные карты по номеру телефона.

Экономика Экономика ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.