Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, а реальных заработных плат, то это 7,6%

В начале декабря эксперты РИА Рейтинг выяснили, что в 2019 году в нашей стране продолжится рост зарплат. В настоящее время в России 4,4% работников получают в месяц более 100 тысяч.

Энергетика Энергетика В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

Экономика Экономика ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Экономика Экономика Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6% Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Энергетика Энергетика Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.

Экономика Экономика «Лента» объявила о смене генерального директора Генеральный директор сети гипермаркетов «Лента» Ян Дюннинг покинул должность, на его место назначен коммерческий директор компании Герман Тинга.

Энергетика Энергетика Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает агентство Bloomberg.

Экономика Экономика Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Экономика Экономика Госкомпании обяжут отдавать предпочтение закупкам отечественного ПО Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.

Экономика Экономика Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи.

Экономика Экономика Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия» Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.

Экономика Экономика Нефть и американские акции упали на 3–4% Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.

Экономика Экономика В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.

Экономика Экономика В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.

Экономика Экономика «Россети» инвестируют 13,5 млрд руб. в Белгородскую область и Удмуртию В результате общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей.