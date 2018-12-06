Экономика

Медведев пообещал россиянам рост зарплат
ТВ Центр
вчера в 05:05

В начале декабря эксперты РИА Рейтинг выяснили, что в 2019 году в нашей стране продолжится рост зарплат. В настоящее время в России 4,4% работников получают в месяц более 100 тысяч.
ТВ Центрвчера в 05:05
Дмитрий Медведев
Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, а реальных заработных плат, то это 7,6%
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда вчера в 21:13

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Премьер: Кабмин готовит план по снижению бедности

Российская газетавчера в 05:07

Медведев: мы переломили тренд на падение доходов, но упиваться не надо

Вести.Ruвчера в 05:05

Власти переломили тренд на падение доходов населения, заявил Медведев

РИА Новостивчера в 05:03

Медведев заявил о росте доходов населения в этом году

Life.ruвчера в 04:59

Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%

Известиявчера в 04:45

Медведев: Реальные доходы населения у нас растут быстрее, чем в других странах

Фонтанка.Рувчера в 04:38

Медведев: реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%

ТАССвчера в 04:31
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Энергетика

В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 05:07
Экономика

ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг

Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 04:38
Экономика

Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%

Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Обновлено в 04:53
Энергетика

Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году

В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.
Обновлено в 05:09
Экономика

«Лента» объявила о смене генерального директора

Генеральный директор сети гипермаркетов «Лента» Ян Дюннинг покинул должность, на его место назначен коммерческий директор компании Герман Тинга.
Обновлено в 04:18
Энергетика

Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет

Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 04:43
Экономика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы

Обновлено в 04:38
Экономика

Госкомпании обяжут отдавать предпочтение закупкам отечественного ПО

Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Обновлено в 05:01
Экономика

Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров

На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи.
Обновлено в 05:07
Экономика

Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:09
Экономика

Нефть и американские акции упали на 3–4%

Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.
Обновлено в 04:59
Экономика

В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат

Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 04:37
Экономика

В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей

Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 04:24
Экономика

«Россети» инвестируют 13,5 млрд руб. в Белгородскую область и Удмуртию

В результате общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика

«Лукойл» зарегистрировал компанию для бизнеса в Африке

Дочерняя компания «Лукойла» — ООО «ЛЛК-интернешнл» — зарегистрировала в Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в странах Западной и Северной Африки.
Обновлено в 04:29
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