Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходыРоссийская газета 08:47

Да, Вы абсолютно правы, бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес.

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года. Реализация плана позволила бы собрать свыше полтриллиона рублей для выполнения майского указа президента.

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Армия и оружие Telegraph: Великобритания нарастит свое военное присутствие в Арктике Великобритания намерена нарастить свое военное присутствие в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.

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Политика Трамп не поверил разведке США из-за Путина Президент США Дональд Трамп не верит в доклад американской разведки о том, что у КНДР есть ракеты, способные достичь территории его страны.

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Политика Источник сообщил о планах сменить начальников Байконура и Восточного Госкорпорация "Роскосмос" планирует в ближайшее время сменить руководство космодромов Байконур и Восточный, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

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