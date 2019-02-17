Экономика

Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходыРоссийская газета 08:47

Речь идет о создании привлекательных условий для партнерства бизнеса и государства в этой сфере. Условий, которые будут выгодны обеим сторонам, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Дмитрий Медведев
Да, Вы абсолютно правы, бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес.
— Дмитрий Медведев, российский политикПРАЙМ 04:09

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