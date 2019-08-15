Экономика
Медведев подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплексаРИА Новости вчера в 07:52
Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.
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Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса до 2035 года
Экономика и жизньвчера в 08:02
Правительство утвердило стратегию развития зернового комплекса России
Rambler News Serviceвчера в 07:51
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Отели Турции не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку недалеко от Жуковского
Одна птица попала в двигатели, что вызвало их возгорание. Самолёт совершил экстренную посадку в поле, где и остановился.
Обновлено вчера в 04:20
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено 14 августа в 09:26
Происшествия
Названа причина отмены рейсов «Уральских авиалиний»
"Уральские авиалинии" назвали причину отмены рейсов Москва - Новосибирск и обратно.
Обновлено в 00:07
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Энергетика
«Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома»
Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Общество
РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками
Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Общество
Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах
В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено вчера в 00:03
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы
В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.
Обновлено в 01:05
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Теннис
Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве
Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.
Обновлено вчера в 11:38
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 14 августа в 15:14
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
«Арис» выбил «Мольде» из Лиги Европы
«Арис» вышел в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. В четверг греческая команда в дополнительное время обыграла "Мольде" (3:1).
Обновлено вчера в 17:16
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Политика
Глава Барнаула подал в отставку
Глава Барнаула Сергей Дугин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено вчера в 02:34
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Финансы
Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07