Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства заявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года.

Экономика и жизнь

Происшествия Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку недалеко от Жуковского Одна птица попала в двигатели, что вызвало их возгорание. Самолёт совершил экстренную посадку в поле, где и остановился.

Наука Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.

Происшествия Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.

Футбол «Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Общество РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Общество Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Политика Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Всего в России выпущено более 60 млн транспортных карт в 75 городах, половина из них работают по модели электронного кошелька, пояснил РБК Дмитрий Пьянковский, гендиректор компании «Технезис» — разработчика программного обеспечения и методики управления транспортными предприятиями.

Происшествия В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.

Финансы Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.

Происшествия Автомобиль врезался в остановку на Старой площади в Москве Легковой автомобиль Skoda вылетел на остановку общественного транспорта в центре Москвы по адресу: Старая площадь, дом 2.

Политика МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.

Футбол «Арис» выбил «Мольде» из Лиги Европы «Арис» вышел в 4-й отборочный раунд Лиги Европы. В четверг греческая команда в дополнительное время обыграла "Мольде" (3:1).

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Политика Глава Барнаула подал в отставку Глава Барнаула Сергей Дугин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Армия и оружие В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов Военные Южной Кореи сообщили, что КНДР произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Финансы Ниже какого курса доллар уже не упадет в 2019 году Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - На фоне уверенного укрепления национальной валюты в первом полугодии 2019 года август резко выделяется динамичным снижением рубля в парах с евро и долларом.