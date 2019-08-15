Экономика

Медведев подписал стратегию развития зернового комплексаНациональное Аграрное Агентство 00:35

Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса России, подготовленная Минсельхозом, получила одобрение премьера Дмитрия Медведева. Как рассказали в министерстве действие стратегии распространяется на период до 2035 года и имеет два сценария.
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