Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в СаратовеРБК 08:42
Новый аэропорт «Гагарин» расположен в 20 км от Саратова возле села Сабуровка, его открытие запланировано на 20 августа 2019 года. Распоряжение о присвоении аэропорту названия «Гагарин» Медведев подписал в мае прошлого года.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 09:03, Вашингтон
Политика
Климкин рассказал о своей ссоре с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в разговоре с журналистом издания «Укринформ» рассказал о том, как в 2016 году во время встречи в нормандском формате в Париже вспылил в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Обновлено в 03:21
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Ранее сообщалось, что, согласно опубликованным данным Росстата доля россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилась в первом квартале 2019 по сравнению с прошлым годом.
Обновлено в 08:18
Политика
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Региональные чрезвычайные ситуации были введены в пяти регионах.
Обновлено в 07:36
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
По его данным, Елизавете принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке (район «Золотой Мили»).
Обновлено в 07:40
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского государственного университета
В Дагестане задержан ректор госуниверситета, депутат Народного собрания республики Муртазали Рабаданов.
Обновлено в 08:37
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян
Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Генерал ФСБ вернул деньги, украденные внуком-майором
Оперативный сотрудник управления «К» ФСБ майор Александр Карелин, проходящий фигурантом уголовного дела о разбойном нападении, полностью раскаялся и вернул потерпевшему свою долю похищенных денег.
Обновлено в 07:51
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критический
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне на юго-западе Иркутской области продолжает расти и уже на один метр превысил критическую отметку в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты
Твердотельные накопители PNY XLR8 CS2311 подходят для недорогих ПК
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие
На Украине задумались о ракетах, способных «достать» Москву
"У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора", - сказал Богдан.
Обновлено в 08:57
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Экономика
Huawei увеличила выручку на 23% за счет роста продаж в Китае
По данным исследовательской компании Kantar, по сравнению с маем, когда компания была включена в черный список, сокращение продаж в вышеупомянутых странах составило 9%. Однако Huawei удалось компенсировать эти потери за счет резкого увеличения продаж в Китае.
Обновлено в 08:46
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Защита обжалует приговор по делу об убийстве полицейских в Астрахани
Защита обжалует приговор семерым фигурантам дела об убийстве двух полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии в Астрахани в 2017 году, сообщил журналистам адвокат одного из подсудимых Рамазан Османов.
Обновлено в 04:32
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Политика
«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев
Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Национальная система платежных карт (НСПК) хочет перенести на территорию России процесс обработки токенизированных платежей, совершающихся при помощи мобильных бесконтактных сервисов.
Обновлено в 01:22
Политика
С начала года в России предотвращено 17 терактов
В России за полгода пресечено 17 попыток совершения терактов.
Обновлено в 05:14
Политика
Митрохина могут зарегистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы
Рабочая группа Мосгоризбиркома удовлетворила жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на странице партии в Twitter.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Третий за день человек упал на рельсы в московском метро
Обновлено в 07:32
Наука
XENON1T наложил строгие ограничения на легкие частицы темной материи
В результате ученым удалось на несколько порядков ужесточить ограничения на сечение рассеяния нуклонов на легких частицах темной материи, возникающих в шести разных теориях.
Обновлено в 06:40
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе 30 суток ареста Навального
Обновлено в 08:15
Наука
Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео
Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено в 06:47
Теннис
Касаткина прошла во второй круг турнира в Сан-Хосе
Обновлено в 02:22