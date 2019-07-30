Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в СаратовеВедомости 07:23
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС. По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал Дмитрия Гудкова на 30 суток
Обновлено в 10:32
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Единоборства
С боксером Дадашевым простятся 4 августа в Петергофе
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
В Попасной ВСУ размещают военную технику у жилых домов и школ
Во время брифинга офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал о том, что ВСУ разместили БМП у жилого дома и школы в Попасной.
Обновлено в 07:13
Общество
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой
Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 10:02
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Петербурге клиент напал на брокеров с топором
В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Футбол
Милевский позвонил Карпину и попросился в «Ростов»
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский позвонил главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину и выразил желание перейти в российский клуб.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
На Украине арестовали российский танкер Neyma
Суд на Украине арестовал российский танкер Neyma, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу
В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Музыка
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Происшествия
СКР возбудил дело о массовых беспорядках в центре Москвы
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" – из-за распыления на несанкционированной акции баллончика с перцовым газом, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, кидания камня в сторону военнослужащих и броска мусорного бака в направлении омоновца.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Румынии глава МВД подал в отставку через шесть дней после назначения
Министр внутренних дел Румынии Николай Мога сообщил во вторник, что уходит в отставку всего через шесть дней после назначения на должность.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Краснодарском крае у активистов «Открытой России» проходят обыски
Информацию об обысках подтвердили в правоохранительных органах, в отношении активистов возбуждены уголовные дела по ст. 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».
Обновлено в 04:29
Гаджеты
Петербургских программистов обвинили в создании вируса-шпиона
Канада обвинила петербургских программистов в создании вируса под названием Monokle для смартфонов на базе операционной системы Android.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
«Спартаку» ошибочно не дали пенальти в матче с «Тамбовом»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о ключевых судейских эпизодах в матче «Тамбов» — «Спартак» (2:0). — В моменте с попаданием мяча в руку Килину должен быть пенальти и желтая карточка.
Обновлено в 07:57
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
Организатор теракта 11 сентября выразил готовность дать показания
Один из организаторов серии терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Халид Шейх Мохаммед выразил готовность дать показания в пользу судящихся с Саудовской Аравией граждан и компаний, если его не приговорят к смерти.
Обновлено в 01:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Происшествия
Разбивший машину Земфиры фанат объяснил свой поступок
Разбивший автомо,иль певицы Земфиры в Москве молодой человек, объяснил свой поступок, пишет Vesti.ru.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне
Пекину следует заключить торговую сделку с Вашингтоном до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2020 года.
Обновлено в 10:05
Политика
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Митрохина
Московская городская избирательная комиссия удовлетворила жалобу Сергея Митрохина на решение комиссии по 43-му избирательному округу отказать ему в регистрации кандидатом на выборы депутатов Мосгордумы.
Обновлено в 10:37
Политика
Муж Жасмин объявлен в международный розыск
Муж певицы до сих пор находится под пристальным наблюдением правоохранительных органов, но, несмотря на это, Шор покинул Молдавию.
Обновлено в 04:00