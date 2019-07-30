Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС. По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина.

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

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