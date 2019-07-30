Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в СаратовеВедомости 07:23
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС. По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина.
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Футбол
«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано
Обновлено в 14:31
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Экономика
WSJ узнал о грозящем компании Фридмана Pamplona штрафе
В рамках договоренностей с регулятором Pamplona отказалась от места в совете директоров компании, а затем и пообещала найти покупателя на свой пакет к 19 июля 2019 г. Однако с BlackRock инвесткомпания не сошлась в цене, а Pacific Investment Management сама отказалась от идеи приобретения доли в Cofense, пишет WSJ.
Обновлено в 13:05
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Институт развития интернета (ИРИ) нашел альтернативы иностранным приложениям для предустановки на смартфоны в 9 из 12 категорий.
Обновлено в 13:37
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Музыка
Rammstein признались в любви России после концерта в Москве
Немецкая группа Rammstein заявила о любви к России и российским фанатам после концерта в Москве.
Обновлено в 14:34
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Общество
Оппозиция подаст в мэрию заявку на проведение новой акции 10 августа
Независимые кандидаты, не зарегистрированные на выборах в Мосгордуму, в среду подадут в мэрию заявку на акцию 10 августа.
Обновлено в 14:13
Политика
Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 возле Эстонии
Британское министерство обороны сообщило о том, что ВВС королевства подняли в воздух несколько истребителей "Тайфун" из-за появления у границы Эстонии военно-транспортного самолета Ил-76 ВВС РФ.
Обновлено в 14:53
Наука
Углеродные нанотрубки оказались «двуликими»
Физики из Университета Райса теоретически показали, что край нанотрубки, растущей на подложке, напоминает «Двуликого Януса»: сторона нанотрубки, повернутая к подложке, напоминает обломанные зубья пилы, тогда как на противоположной стороне атомы выстроены в зигзаг.
Обновлено в 14:19
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено 28 июля в 18:47
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК завел еще два уголовных дела после митинга 27 июля
По итогам несанкционированного митинга, который прошел 27 июля, возбуждено еще два уголовных дела.
Обновлено в 04:47
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул Украину
Бывший украинский лидер Петр Порошенко отказался от государственной охраны, а затем выехал с Украины в Турцию вместе со своей семьей.
Обновлено вчера в 11:46
Гаджеты
«Ростелеком» завершил покупку доли в «Национальных технологиях»
«Ростелеком» сообщил о закрытии сделки по приобретению 49% долей в уставном капитале «Национальных технологий».
Обновлено в 04:43
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Политика
Кандидатов в депутаты Рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады - самовыдвиженца Андрея Аксенова и члена "Европейской солидарности" Сергея Кошукова - забросали яйцами.
Обновлено в 12:57
Технологии
Ростех: россияне смогут экономить на ЖКХ при помощи «умных» счетчиков
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) в 2020 году запустит серийное производство "умных" приборов учета газа, воды и электроэнергии, способных подсказывать потребителю о возможностях экономии энергоресурсов, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 05:46
Космос
Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты
Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Петербуржец дал бой трем «мажорам» из Rolls-Royce, ехавшим по тротуару
Петербуржец атлетического телосложения и с гладко выбритой головой сделал замечание молодым людям, которые пытались проехать по тротуару у домов 13−17 по Комендантскому проспекту Петербурга на автомобиле премиум-класса Rolls-Royce.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31