Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС. По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина.

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Происшествия Задержан ректор Дагестанского госуниверситета Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика США предложили Германии подключиться к защите Ормузского пролива Как рассказали агентству РИА Новости в немецком МИДе, Берлин принял это к сведению, но не стал давать Вашингтону никаких обещаний.

Культура Путин поручил создать комитет по подготовке к фестивалю «Таврида-Арт» Президент России Владимир Путин поручил образовать комитет по подготовке и проведению фестиваля "Таврида-Арт", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Путешествия С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян Только с начала этого года уже зарегистрировано несколько десятков летальных исходов наших сограждан в Анталье, восемь тяжелобольных пришлось эвакуировать в Россию с турецкого курорта с привлечением санавиации.

Политика Суд на Украине арестовал российский танкер Украинский суд постановил наложить арест на российский танкер Nika Spirit, задержанный в порту украинского Измаила, а также на изъятые при обыске документы.

Экономика Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Авто Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.

Авто Видео: КрАЗ с мотором от танка завели впервые за 30 лет Блогеры опубликовали в Сети ролик об истории грузовика, на котором, в том числе, запечатлен момент запуска мотора после 30-летней стоянки.

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.

Происшествия Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.

Гаджеты Неожиданно: у Xiaomi уже готов игровой смартфон на платформе MediaTek Helio G90T Сегодня утром компания MediaTek представила однокристальные платформы Helio G90 и Helio G90T, предназначенные для игровых смартфонов, а спустя несколько часов после этого выпуск смартфона на базе топовой версии SoC, G90T, подтвердила Xiaomi — через Twitter индийского отделения.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Политика Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.

Автоспорт Президент FIA отметил прогресс в восстановлении Михаэля Шумахера Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер делает успехи в восстановлении после полученной в 2013 году тяжелой травмы головы.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Политика Украина готовится к отключению от транзита российского газа Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.