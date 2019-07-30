Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в СаратовеВедомости 07:23

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта. Об этом он сам сообщил на совещании с вице-премьерами, передает ТАСС. По его словам, аэропорт будет носить имя Юрия Гагарина.
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Действующий аэропорт Саратова закроется 21 августа

СаратовБизнесКонсалтинг08:00

Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта

Регион 6407:37

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта Гагарин в Саратове

ТАСС07:13

Дмитрий Медведев распорядился открыть в Саратове новый аэропорт

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Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин» в Саратове

РИА Новости07:14

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин»

Версия-Саратов07:25

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Взгляд-инфо07:12
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
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