Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в СаратовеREGNUM 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.
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Новый аэропорт Саратова «Гагарин» откроется 20 августа

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Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин» в Саратове

РИА Новости07:14

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта Гагарин в Саратове

ТАСС07:13

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Взгляд-инфо07:12
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
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