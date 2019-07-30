Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта в СаратовеREGNUM 07:51

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта имени Юрия Гагарина в Саратове. Документ опубликован на официальном сайте правительства России.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Новый аэропорт Саратова «Гагарин» откроется 20 августа

Ведомости17:49

Медведев подписал распоряжение об открытии аэропорта «Гагарин» в Саратове

РИА Новости07:14

Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта

Регион 6407:37

Дмитрий Медведев распорядился открыть в Саратове новый аэропорт

Саратов 2408:14

Действующий аэропорт Саратова закроется 21 августа

СаратовБизнесКонсалтинг08:00

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта Гагарин в Саратове

ТАСС07:13

Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Взгляд-инфо07:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Наука

Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие

Обновлено в 06:10
Экономика

Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя автомобиля Rolls-Royce, который напал на сделавшего ему замечание пешехода.
Обновлено в 15:53
Политика

Определены сроки уничтожения Украины

Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено в 03:00
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Здоровье

До конца года все роддома Петербурга перейдут на электронные медкарты

Все петербургские родительные дома смогут начать заводить электронные карты пациенток до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 06:21
Политика

Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального

Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Авто

Корейцы расширяют географию продаж бюджетного KIA Rio

Корейская компания KIA Motors расширяет географию продаж одной из модификаций своего топового автомобиля.
Обновлено в 19:00
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Космос

Орбитальный телескоп НАСА открыл три экзопланеты

Орбитальная обсерватория TESS открыла сразу три экзопланеты, наблюдая за звездой в созвездии Золотой Рыбы. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

Арестован начальник уголовного розыска в Приморье

В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Политика

В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Интернет

В России нашли альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие

Корабль ВМС Филиппин завершил визит во Владивосток

Десантный вертолетоносец корабль-док Военно-морских сил Филиппин "Давао-дель-Сур" завершил дружественный визит во Владивосток, где принял участие в праздновании Дня ВМФ России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 19:25
Музыка

Кэти Перри признана виновной в плагиате

Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь

Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин встретился с главой Сахалинской области

Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Экономика

Росстат назвал средний размер пенсий

Средний размер назначенных россиянам пенсий в июне составил 14 тысяч 168 рублей.
Обновлено в 10:52
Футбол

Самба Соу сменит «Динамо» на «Ноттингем Форест»

Обновлено в 15:25
Политика

Сенаторы США предлагают расширить санкции против России

Американские сенаторы предлагают найти в военном бюджете деньги, чтобы в случае «нового вмешательства» России во внутреннюю политику страны расширить санкции.
Обновлено в 09:35
Экономика

Россию ждет рекордный урожай овощей

Обновлено в 18:22
Армия и оружие

Пентагон намерен исследовать северные регионы России для нужд армии

Предполагается, что компании должны будут исследовать такие регионы, как остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, архипелаг Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.
Обновлено в 19:08
Политика

США отказали Украине в расширении «нормандского формата»

США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Общество

В отелях Holiday Inn откажутся от мини-шампуней в борьбе с пластиком

InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Крупный пожар в Самаре угрожает соседним домам

Пожар в Железнодорожном районе Самары охватил три частных дома. Огонь может перекинуться на соседние строения, сообщили в местном МЧС.
Обновлено в 12:40
Футбол

В «Зените» оценили вероятность бунта из-за дорогого трансфера Малкома

Гендиректор "Зенита" Александр Медведев оценил возможность бунта в команде из-за дорогого трансфера нападающего "Барселоны" Малкома.
Обновлено в 14:30
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Баскетбол

Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»

Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:00
Главное