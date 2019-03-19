Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетниковРоссийская газета 07:58
Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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с чего всё началось
«Федеральным государственным органам, федеральным государственным учреждениям — главным распорядителям средств федерального бюджета, в том числе в ведении которых находятся федеральные государственные учреждения, принять меры по увеличению с 1 октября 2019 г. на 4,3 процента обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в распоряжении премьера, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.Якутия 2407:30
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