Медведев подписал распоряжение об индексации зарплаты бюджетниковРоссийская газета 07:58

с чего всё началось

Зарплаты федеральных государственных служащих и бюджетников будут повышены с 1 октября на 4,3 процента. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

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Происшествия Из-за отказа от Манту мать в Перми привлекут к ответственности В Перми полицейскими начато административное производство в отношении матери детей, не допущенных к урокам из-за отказа от пробы Манту.

Игры Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.

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Армия и оружие В США обвинили Россию и Китай в создании вооружений против спутников США считают, что Россия и Китай, обсуждая предотвращение гонки вооружений в космосе, параллельно разрабатывают вооружения, которые могут быть использованы для уничтожения спутников, заявила помощник госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями, верификации и соблюдения Илим Поблет.

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