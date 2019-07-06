Общество
Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризацииRT на русском вчера в 14:17
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В РФ проведут массовую диспансеризацию взрослого населения в 2019 и 2020 годах
Интерфаксвчера в 15:00
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