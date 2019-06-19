Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

RT на русском13:35

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Известия07:17

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:43, Вашингтон
Происшествия

В Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы более 9 тысяч человек

Из-за лесных пожаров в провинции Альберта в Канаде свои дома покинули более 9 тыс. человек, передает Global News.
Обновлено в 18:31
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
Обновлено в 15:47
Политика

Госдума проверит правоприменение по «антинаркотической» статье УК РФ

Речь идёт о статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и статье 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ.
Обновлено в 18:22
Футбол

«Ахмат» обыграл «Марибор» в товарищеском матче

Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче обыграл словенский «Марибор» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Австрии, где «Ахмат» проводит предсезонный сбор.
Обновлено в 13:55
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Футбол

«Тамбов» обыграл минское «Динамо»

"Тамбов" переиграл минское "Динамо" в товарищеском матче (3:2). Победный гол с пенальти на 82-й минуте забил Хызыр Аппаев.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие

В Крыму разместят новейшие российские истребители Су-35С

В Крыму разместят новейшие сверхманевренные российские истребители Су-35С.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Автомобиль врезался в остановку в Сочи

Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев «побеседовал» с продюсером Светланы Лободы

Конфликт Светланы Лободы и Сергея Лазарева стал самым обсуждаемым после музыкальной премии «МУЗ-ТВ».
Обновлено в 09:46
Авто

Авторынок Украины в мае увеличился на 8%

В мае 2019 года украинский автопарк новых легковых автомобилей насчитывает 7,1 тысяч автомобилей, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 03:55
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Политика

Глава Крыма прокомментировал свое упоминание в докладе по MH17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал свое упоминание в докладе Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе.
Обновлено в 17:41
Политика

Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса

Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

«Наполи» подтвердил переход Альбиоля в «Вильярреал»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что защитник Рауль Альбиоль покинет клуб этим летом.
Обновлено в 15:02
Происшествия

В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

Обновлено в 07:44
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Агент Гелы Месхи не верит в его развод с Екатериной Климовой

Обновлено в 10:59
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Общество

Кузнецова оценила регионы по постинтернатному сопровождению сирот

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова раскритиковала Калмыкию, Еврейскую автономную область, Калининградскую, Орловскую области и Хакасию, где нулевые показатели по постинтернатному сопровождению выпускников сиротских учреждений, при этом в числе "хороших" она назвала Татарстан, Петербург, Челябинскую и Свердловскую области.
Обновлено в 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное