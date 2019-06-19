Экономика
Медведев запретил повышать цены на услуги ЖКХDeita.ru вчера в 10:16
Никак не выше, чем ожидаемый уровень инфляции должны быть суммы в квитанциях ЖКХ по требованию премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает DEITA. RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ
RT на русскомвчера в 13:35
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Политика
В Крыму категорически отказались от днепровской воды
Обновлено в 04:04
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Общество
Бари Алибасов после выписки решил оставить своего сына без наследства
Продюсер Бари Алибасов считает, что его сын, Бари Алибасов-младший, заработал на скандале вокруг его отравления, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 02:46
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Общество
Нашествие ядовитых пауков зафиксировали в столице
Обновлено в 03:00
Происшествия
Активистам Шиеса не дадут обратиться к Путину на прямую линию
Активистам, протестующим против создания мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, помешают обратиться к президенту РФ Владимиру Путину на прямую линию, сообщает Znak.com.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Пострадавшие в ДТП в Сочи женщина и ребенок остаются в больнице
По данным полиции, одна женщина погибла на месте, а девятилетний мальчик скончался в больнице. Еще два человека попали в больницу.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Останки пропавшей девочки нашли в выгребной яме под Одессой
Тело 11-летней Дарьи Лукьяненко, пропавшей на прошлой неделе в поселке Ивановка Одесской области, обнаружили в выгребной яме частного домохозяйства.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Дело возбуждено после гибели в ДТП пассажиров автобуса под Златоустом
Полиция Златоуста возбудила уголовное дело по факту аварии с участием автобуса, бензовоза и асфальтоукладчика, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Обновлено в 05:01
Авто
BMW отказалась от выпуска минивэнов 2-Series Active Tourer
Обновлено вчера в 03:24
Транспорт
В Московском метро открылись четыре новые станции
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине сочли поездку Зеленского в Европу провалом
На Украине руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак оценил рабочую поездку украинского президента Владимира Зеленского в Европу.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Происшествия
Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов
По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил законность ареста ученика физика Кудрявцева
Мосгорсуд подтвердил законность ареста ученого Романа Ковалева, ученика обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Во дворе Симферополя нашли головы крокодилов
Прокуратура Киевского района Симферополя проведет проверку по факту обнаружения голов крокодилов в одном из дворов крымской столицы.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Троц об Овечкине: «Мне повезло работать с одним из лучших атлетов всех времен»
Троц назван лучшим тренером сезона НХЛ.
Обновлено в 04:59
Музыка
На съемках клипа дочери Алсу произошло ЧП
На днях Микелла и Ержан Максим провели на съемочной площадке около 20 часов, записывая их дебютный клип.
Обновлено в 04:16
Политика
Умер избитый украинский журналист Вадим Комаров
Обновлено в 03:02
Общество
Открыт конкурс на разработку концепции застройки Рижского грузового двора
Стартовал открытый международный конкурс на разработку архитектурно-градостроительной концепции застройки территории Рижского грузового двора в Марьиной роще, говорится в сообщении Москомархитектуры.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Гаджеты
IPhone 8 значительно подешевел в России
Яндекс.Маркет У официальный ритейлеров цена находится на уровне 40 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
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В США сошел с рельсов поезд с гранатами
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН
Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Плохие новости для бизнеса: чем грозит отмена сроков давности за налоговые преступления К тому же решение пленума Верховного суда будет иметь обратную силу, считают в РСПП.
Обновлено в 01:36
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Подруга Тимати призналась, почему перестала быть гонщицей
Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь в отпуске во время беременности.
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Финансы
Курс доллара обновил минимум года
Курс доллара обновил минимум текущего года, опустившись ниже 63,63 рубля.
Обновлено в 03:03