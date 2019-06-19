Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском вчера в 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ
RT на русскомвчера в 13:35
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Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено 18 июня в 08:23
Политика
В госдепе США призвали Россию прекратить «ложь вокруг сбитого MH17»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
В Раде осудили призыв Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ
Заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украину «ошеломляет» смена риторики Запада после призыва президента Франции Эммануэля Макрона не допустить выхода России из ПАСЕ.
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Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 00:23
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
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Шоу-бизнес
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Украинский журналист, избитый в Черкассах, умер, не приходя в сознание
Журналист Вадим Комаров, которого в начале мая избили неизвестные в Черкассах, умер, не выходя из комы, сообщил в четверг глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Подозреваемый по делу о гибели футболиста Сала задержан
В Великобритании задержали мужчину, которого подозревают в непредумышленном убийстве аргентинского футболиста Эмилиано Сала.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Росконтроль занес эскимо трех торговых марок в «черный список»
В эскимо «Вологодский пломбир» обнаружена кишечная палочка, говорится на сайте организации. Все три марки попали в «черный список».
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено вчера в 15:11
Экономика
Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб
Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Казахстане разбился самолёт Ан-2
В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.
Обновлено в 02:12
Политика
Аксенов прокомментировал доклад о крушении MH-17: «Ракеты не чистил»
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал РИА Новости доклад, подготовленный Международной следственной группой, о крушении малазийского Boeing над Донбассом.
Обновлено вчера в 18:31
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено вчера в 17:39
Общество
Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток
Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.
Обновлено в 02:20
Политика
Бойко рассказал о цели визита в Россию
Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что приезжал в Москву для решения вопроса о снижении коммунальных тарифов для жителей Украины.
Обновлено в 00:10
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
Обновлено вчера в 04:56
Общество
Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года
Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.
Обновлено в 01:05
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20