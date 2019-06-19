Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено в 14:25
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Политика
Чижов заявил, что ССГ ведёт расследование по делу MH17 необъективно
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в беседе с RT прокомментировал ход расследования причин катастрофы с малайзийским лайнером на Украине в 2014 году, отметив, что в нём нет ни намёка на объективность.
Обновлено в 15:59
Армия и оружие
В Иране назвали обвинения США в атаке на танкеры давлением на страну
Тегеран причастность к индидентам в Оманском заливе отрицает Секретарь высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани заявил, что обвинения американских властей в причастности Исламской Республики к атаке на танкеры в Оманском заливе являются одним из способов давления на Тегеран, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Политика
Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым
Обновлено в 14:31
Политика
Борис Джонсон лидирует после третьего тура выборов премьера Британии
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует после третьего тура голосования за лидера Консервативной партии (тори), сообщает 19 июня телеканал SkyNews.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
36-летняя звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда скетч-шоу «6 кадров» Ирина Медведева поделилась своей радостью: она впервые стала матерью. У 36-летней артистки родился сын.
Обновлено в 05:58
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено в 13:02
Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня
Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Ранее нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун назвал празднование чемпионства «Зенита» в самолёте сумасшествием.
Обновлено в 16:57
Технологии
Детский контент на YouTube могут перенести в отдельное приложение
Руководство популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность переноса детского контента в отдельное приложение, чтобы защитить детей от нежелательных материалов.
Обновлено в 14:20
Политика
Суд по делу о крушении MH17 начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года
Суд по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины начнётся в Нидерландах 9 марта 2020 года.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Вирус недоверия: почему Европа стала оплотом антипрививочного движения
Наибольшее количество сомневающихся в эффективности вакцин живут во вполне благополучных государствах Западной и Восточной Европы, а вовсе не беднейших странах мира.
Обновлено в 12:53
Экономика
В России пересчитают цены на отопление в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируют изменить нормативы отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 07:15
Футбол
Срна вернётся в «Шахтёр»
Бывший капитан донецкого "Шахтёра" Дарио Срна, который минувший сезон провёл в итальянском "Кальяри", в ближайшее время может вернуться в горняцкий коллектив.
Обновлено в 17:13
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Наука
По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку
По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 15:07