Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:16, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Происшествия
По факту смерти депутата Рады Тымчука возбуждено дело об убийстве
По факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Политика
В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина
Международная расследовательская группа крушения малазийского Boeing 777, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, рассказала о перехвате разговора между первым главой непризнанной Донецкой республики Александром Бородаем и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Один человек погиб в драке у станции метро «Электрозаводская» в Москве
Один человек погиб, еще трое получили ранения в массовой драке с поножовщиной возле входа на станцию метро "Электрозаводская" на востоке Москвы.
Обновлено в 01:00
Политика
Политолог Валерий Соловей написал заявление об уходе из МГИМО
Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО.
Обновлено в 11:39
Футбол
Умирающий экс-футболист «Зенита» устроил в хосписе праздник для дочери
Бывший футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен, несмотря на смертельное заболевание, устроил праздник для семилетней дочери в хосписе в Шотландии.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Экономика
Кудрин рассказал Познеру о мерах по снижению бедности
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал в интервью Владимиру Познеру о мерах, призванных снизить уровень бедности в российских семьях.
Обновлено 17 июня в 16:13
Кино
В США зрители выбрали лучшего Бэтмена
В США зрители выбрали актера, который, по их мнению, лучше всех справился с ролью экранного Бэтмена.
Обновлено в 11:30
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим были задержаны председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 16:05
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Авто
Chevrolet отзывает в РФ около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Обновлено в 06:24
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Экономика
Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России
За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов.
Обновлено в 11:42
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП в Подмосковье
В результате ДТП пострадали семь человек: пять пассажиров автобуса и два водителя, добавил собеседник агентства.
Обновлено в 14:37
Культура
«Квартал 95» объявил кастинг на роль Зеленского
Студия "Квартал 95" объявила конкурс на роль украинского лидера. Об этом говорится на сайте студии.
Обновлено в 15:37
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27