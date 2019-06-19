Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07

В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Известия07:17

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

RT на русском07:33
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Транспорт

В выходные закроют участок Филевской линии московского метро

Обновлено в 09:11
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика

МИД ответил на обвинения следственной группы по MH17

Российское Министерство иностранных дел назвало голословными обвинения со стороны Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
Обновлено в 11:03
Политика

В Харькове проспекту вернули имя маршала Жукова

Обновлено в 07:27
Политика

Саудовская Аравия отреагировала на выводы ООН по убийству Хашукджи

Ранее спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия

США рассчитывают, что Украина будет закупать американское оружие и военную технику, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе.
Обновлено в 06:53
Политика

США может ввести санкции против Турции из-за покупки С-400

Напомним, США уже неоднократно предупреждали Турцию о санкциях в случае покупки страной российских С-400.
Обновлено в 07:45
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Кино

Начались съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено в 08:44
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Футбол

Брат Мунтари подписал контракт с «Тамбовом»

Бывший полузащитник минского «Динамо» Салли Муниру в скором времени должен быть представлен в качестве новичка «Тамбова».
Обновлено в 03:12
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Космос

Супервспышка на Солнце может погрузить Землю во тьму, человечество вернётся в Средневековье

Геологический и антропологический теоретик Рэндалл Карлсон предупредил о том, что сверхвспышка на Солнце может погрузить часть планеты во тьму.
Обновлено в 05:58
Происшествия

На Урале загорелся склад в воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Авто

Названы самые популярные аксессуары у российских автовладельцев

Как выяснилось в ходе онлайн-опроса, видеорегистратором пользуются 65,6% респондентов.
Обновлено в 09:47
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Космос

Астрономы из МГУ объяснили, как «Татуин» может упасть на звезду

Астрономы Московского Государственного Университета выяснили, каким образом в двойных солнечных системах, похожих на Татуин из фильма «Звёздные войны», спутники могут притянуться и упасть на другое небесное тело, породив яркие вспышки.
Обновлено в 10:25
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008 и анонсировала его продаж на конец этого года.
Обновлено в 08:56
Общество

Задания ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными

Правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 01:59
Общество

Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

Обновлено в 07:56
Политика

Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины

Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.
Обновлено в 09:33
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