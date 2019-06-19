Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

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В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

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Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07
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Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
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Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

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Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома

Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
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Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами

Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
Обновлено в 09:23
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
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Экономика

ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров

ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
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США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
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Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
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Обновлено в 08:42
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Экономика

Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz

Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
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Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Хоккей

Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале

В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Кино

Студия Pixar выпустит новый мультфильм «Душа» в 2020 году

Студия Pixar выпустит новый мультфильм под названием «Душа» в 2020 году, пишет Deadline.
Обновлено в 12:47
Политика

Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
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Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок

Обновлено в 16:21
Авто

Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили

Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
Обновлено в 10:13
Футбол

Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено в 17:39
Футбол

Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения

Обновлено в 16:43
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
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Происшествия

Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском Граце

По информации телеканала здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала стали объектами для поджога неизвестными.
Обновлено в 09:12
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