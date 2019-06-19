Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 17:47, Вашингтон
Общество
СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн
Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала танец с голым животом и приспущенными джинсами
Очередной ролик носит ностальгический характер. В нем 18-летняя участница проекта «Дом-2» отплясывает на веранде под песню Бритни Спирс.
Обновлено в 09:23
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Экономика
ЛУКОЙЛ впервые вышел в мировые лидеры по доходности для акционеров
ЛУКОЙЛ впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (TSR), в рейтинге, ежегодно составляемом консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG).
Обновлено в 17:01
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Обновлено в 08:42
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке
По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия
В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома
В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Хоккей
Драфт НХЛ-2020 пройдет в Монреале
В 2020 году драфт НХЛ состоится в Монреале, сообщает официальный Твиттер лиги. В последний раз драфт проходил в Монреале в 2009 году.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Кино
Студия Pixar выпустит новый мультфильм «Душа» в 2020 году
Студия Pixar выпустит новый мультфильм под названием «Душа» в 2020 году, пишет Deadline.
Обновлено в 12:47
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Политика
Трамп собрал $25 млн за день после выдвижения на второй срок
Обновлено в 16:21
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили
Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
Обновлено в 10:13
Футбол
Почему Сёмин не взял на первый сбор новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ничего не знает о новичке команды Мурило Серкейре и пока не познакомился с ним.
Обновлено в 17:39
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения
Обновлено в 16:43
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском Граце
По информации телеканала здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала стали объектами для поджога неизвестными.
Обновлено в 09:12