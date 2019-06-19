Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Кино
Назван лучший исполнитель роли Бэтмена
Обновлено в 12:04
Здоровье
Загадочная болезнь привела к аномальному росту груди у женщины
В Таиланде женщина лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Футбол
Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину
Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Энергетика
Украина сделала России предложение по газу
Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Полицейского уволили после утечки видео катастрофы SSJ в Шереметьево
В МВД подтвердили информацию об увольнении полицейского после утечки видеозаписи крушения SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 06:11
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Обновлено в 11:30
Происшествия
Зарезавшего россиянина майора ФСБ посадили на девять лет
Павлу Стерлягову назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:04
Хоккей
«Анахайм» выкупил контракт Перри
Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока. Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет будут приравнены к прожиточному минимуму, передает ТАСС.
Обновлено в 03:29
Теннис
Кристина Плишкова обыграла Каролину Плишкову в Бирмингеме
Матч продолжался один час и 57 минут. В 1/4 финала соперницей Кристины Плишковой станет еще одна чешка Барбора Стрыцова.
Обновлено в 13:35
Происшествия
У берегов Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на территории острова Новая Гвинея, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира
Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Общество
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
Обновлено в 06:48