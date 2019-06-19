Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Авто
В России упали продажи автомобилей
По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.
Обновлено в 03:40
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
Обновлено в 19:22
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Супруга Цекало отпраздновала 28-летие в кругу друзей
Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин вчера отпраздновала 28-летие в кругу близких друзей.
Обновлено в 13:09
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Экономика
Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку
Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.
Обновлено в 20:30
Общество
Власти Канады эвакуировали более 9 тысяч человек из-за лесных пожаров
Более девяти тысяч человек на западе Канады покинули свои дома из-за лесных пожаров.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Британца высадили из самолета из-за смертельной аллергии на орехи
Британского туриста высадили из самолета после того, как он сообщил, что страдает смертельно опасной аллергией на орехи.
Обновлено в 19:41
Политика
Мексика ратифицировала договор о свободной торговле с США и Канадой
Верхняя палата конгресса Мексики ратифицировала новый договор о свободной торговле с США и Канадой (USMCA).
Обновлено в 20:58
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS попали 25 российских вузов
В список лучших мировых университетов мира от британской компаниии Quacquarelli Symonds (QS), в этом году попали 25 российских вузов.
Обновлено в 07:56
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила ключевую процентную ставку на уровне 2,25–2,5% годовых.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Общество
Большинство россиян намерены следить за «прямой линией» с Путиным
Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:10
Футбол
Испания обыграла Бельгию на молодежном чемпионате Европы
Молодежная сборная Испании обыграла команду Бельгии (2:1) в матче группового турнира чемпионата Европы U21.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста
Власти Ярославской области рассказали о спуске на воду первого катера «Грачонок», который будет заниматься охраной Крымского моста.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Российские военные сделали невидимой Смоленскую АЭС
Обновлено в 06:43
Транспорт
В Москве начали строить станцию метро «Университет дружбы народов»
Началось строительство станции метро "Университет дружбы народов" Коммунарской линии, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Блогер JerryRigEverything проверил необычную камеру смартфона Asus ZenFone 6 на прочность
Смартфон Asus ZenFone 6 попал в руки блогера JerryRigEverything, который вдоволь поиздевался над аппаратом.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59