Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука
Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Адель похудела на 10 килограммов после развода
По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Футбол
Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Политика
Евросоюз намерен подтвердить продление санкций против России 20 июня
Экономические санкции против России будут продлены.
Обновлено в 11:39
Интернет
Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре
Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе
Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика
Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»
Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Стерильный Интернет: в Сенате США зарегистрирован законопроект по возврату цензуры
Новым проектом Хоули стал законопроект о завершении поддержки Закона о цензуре в Интернете (Ending Support for Internet Censorship Act).
Обновлено в 06:28
Политика
США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400
Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Обновлено в 11:56
Политика
Эксперт нашел странность в выводах следствия по делу MH17
Западная Совместная следственная группа (JIT) рассказала о «новых данных» расследования по делу крушения MH17.
Обновлено в 10:34
Политика
Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Политика
Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях
В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Политика
Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07