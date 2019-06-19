Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

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Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

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В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07
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Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

Обновлено в 09:07
Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия

Возбуждено дело об убийстве депутата Рады Тымчука

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело после гибели депутата Верховной Рады от партии «Народный фронт» Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:18
Авто

АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес

Адель похудела на 10 килограммов после развода

По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Футбол

Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»

Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Политика

Евросоюз намерен подтвердить продление санкций против России 20 июня

Экономические санкции против России будут продлены.
Обновлено в 11:39
Интернет

Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре

Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе

Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
Энергетика

В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»

7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Политика

Политолог Соловей заявил об уходе из МГИМО по «политическим причинам»

Профессор МГИМО политолог Валерий Соловей на своей странице в Facebook написал, что увольняется из вуза по собственному желанию по политическим причинам.
Обновлено в 12:11
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

Стерильный Интернет: в Сенате США зарегистрирован законопроект по возврату цензуры

Новым проектом Хоули стал законопроект о завершении поддержки Закона о цензуре в Интернете (Ending Support for Internet Censorship Act).
Обновлено в 06:28
Политика

США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку

В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Политика

Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе

Обновлено в 11:56
Политика

Эксперт нашел странность в выводах следствия по делу MH17

Западная Совместная следственная группа (JIT) рассказала о «новых данных» расследования по делу крушения MH17.
Обновлено в 10:34
Политика

Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Политика

Госдума разрешила выращивать мак и коноплю в медицинских целях

В Госдуме 19 июня приняли закон, который разрешает выращивать наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 08:22
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
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