Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

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Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

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В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

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Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37
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Футбол

«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
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Политика

Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
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Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Общество

25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

США показали улики против Ирана по делу о взрывах на танкерах

Обновлено в 08:10
Политика

Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Авто

В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество

Школы хотят собирать данные о соцсетях учеников и их родителей

В проекте есть анкеты для обучающихся, их родителей и учителей, в них планируется вносить информацию о страницах в соцсетях, водительских правах и загранпаспортах, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на документ.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Собчак снова надела обручальное кольцо

Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста

Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 05:48
Политика

Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. В Киеве найден мертвым депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В результате ДТП на МКАД пострадали четыре человека

Обновлено в 15:22
Общество

Оценки получивших ноль баллов на ЕГЭ школьников из Астрахани изменили

Двум школьникам из Астрахани, получившим нулевые баллы на ЕГЭ из-за использования не предусмотренного регламентом типа ручек, повысили оценку с нуля баллов.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Человек задержан за попытку перепрыгнуть через ограду возле Белого дома

Секретная служба США заявила о задержании неизвестного мужчины, который сбросил рюкзак и пытался перепрыгнуть через ограду возле Белого дома, передает «Синьхуа».
Обновлено в 15:56
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Политика

Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ

На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Наука

Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Обновлено в 14:57
Культура

Ростовский аэропорт Платов станет площадкой фестиваля «Трансформация»

Итогами лаборатории станут шесть уникальных проектов в жанре «сайт-специфик», которые можно будет увидеть на разных площадках города до 23 июня.
Обновлено в 15:50
Общество

Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад

Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Общество

В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

Обновлено в 10:32
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Авто

Представлен семиместный микровэн Renault Triber

В результате семиместный Triber имеет длину 3990 мм — на 80 мм меньше, чем знакомый нам хэтчбек Renault Sandero.
Обновлено в 12:14
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