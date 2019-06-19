Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Гаджеты
Nikkei: Apple хочет перенести часть производств из Китая
Американская компания Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.
Обновлено в 17:56
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Футбол
Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что на данный момент он не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Экономика
Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций
Какие именно организации подвергнутся проверкам, Кудрин не уточнил, отметив, что сейчас Счетная палата «впервые готовит комплексные проверки для госкорпораций по выполнению стратегических задач, KPI».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).
Обновлено в 16:38
Здоровье
Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам
В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
Обновлено в 14:48
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика
Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад о крушении малазийского Boeing, в котором упоминалось его имя.
Обновлено в 18:41
Авто
Фотошпионы показали обновленный Skoda Kodiaq
Вполне возможно, что обновлённый Skoda Kodiaq будет представлен осенью на автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 16:21
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин поделилась новым чувственным снимком с Александром Цекало
Александр Цекало со своей супругой счастливо живут вместе. Новое фото жены продюсера Дарины Эрвин в очередной раз стало тому подтверждением.
Обновлено в 08:02
Экономика
В России изменят критерии для выплаты детских пособий
Сегодня правом на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка могут воспользоваться семьи, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.
Обновлено в 17:52
Общество
Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми
Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Общество
Полсотни огней на взлетной полосе аэропорта Южно-Сахалинска прошли тест
Система огней высокой интенсивности (ОВИ-I), которой оснащена взлетно-посадочная полоса аэропорта, введена в эксплуатацию два года назад.
Обновлено вчера в 19:42
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял подчинённых в ЛНР
Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчинённых, которые пытались уйти с позиций.
Обновлено в 18:54
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Наука
Антидепрессанты снизили восприимчивость к чужой боли
Способность к эмпатии не пропадает при депрессии, но умение сопереживать чужой боли может нарушиться при приеме антидепрессантов.
Обновлено в 12:43
Технологии
«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»
Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Политика
МИД РФ назвал обвинения следственной группы по MH17 голословными
Российское Министерство иностранных дел прокомментировало обвинения со стороны ССГ по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Общество
Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину
Обновлено в 09:07
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07