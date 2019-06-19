Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

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