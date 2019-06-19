Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХИзвестия 07:17

Подписано постановление правительства РФ, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах выше уровня прогнозируемой инфляции.

с чего всё началось

Я подписал постановление, которое позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги, не допускать их необоснованного увеличения выше уровня прогнозируемой инфляции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.

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