Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Читать в источнике
Оценить
Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Обновлено в 05:29
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Китайская автомобилестроительная компания Geely тестирует новую версию кроссовера Atlas для российского рынка.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Политика
Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании
Обновлено вчера в 21:02
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Экс-майор ФСБ Стерлягов получил 9 лет колонии за убийство жителя КБР
"В соответствии с приговором суда Стерлягову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Гаджеты
Xiaomi украла произведения искусства
Китайский гигант бытовой электроники Xiaomi нагло украл и объединил три произведения искусства одного 3D художника, чтобы помочь продажам своих устройств в Испании.
Обновлено в 05:16
Кино
Мединский рассказал, как стать успешным кинематографистом
Глава министерства культуры Владимир Мединский рассказал, по каким критериям определяется успешный кинопроект.
Обновлено в 05:57
Футбол
Судья отменил три гола сборной Бразилии в матче против Венесуэлы
В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.
Обновлено в 02:19
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Авто
Прокатиться на новом Haval F7 можно будет у всех дилеров 22 и 23 июня
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Транспорт
Высокинский решил проектировать вторую ветку метро вопреки Минтрансу
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский прокомментировал решение Минтранса по финансированию проектирования второй ветки метро.
Обновлено в 06:54
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Обновлено в 07:20
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару
Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Смоленской области на АЭС стартовали межведомственные учения
Сегодня на Смоленской АЭС под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стартовало совместное межведомственное учение по обеспечению комплексной безопасности объекта атомной энергетики.
Обновлено вчера в 11:45
Здоровье
Названа малоизвестная причина хронической усталости
Специалисты назвали малоизвестную причину патологической усталости, которая доводит человека до изнеможения.
Обновлено в 04:55
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Пользователей соцсетей штрафуют за комментарии о событиях в Шиесе
Пять человек будут привлечены к административной ответственности за комментарии в социальных сетях о строительстве мусорного полигона в Шиесе.
Обновлено в 06:12
Общество
В России запретили еще одно лекарство от кашля
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.
Обновлено вчера в 14:50