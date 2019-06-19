Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Дмитрий Медведев
Теперь таких оснований стало меньше в соответствии с этим документом. Тарифный дисбаланс уже не получится просто так устранить, перекладывая издержки на жителей. Кроме того, регионы будут обязаны согласовывать эти превышения индекса с Федеральной антимонопольной службой.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:40

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