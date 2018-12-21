Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о подписном капитале «ВЭБ.РФ», позволяющее госкорпорации получить до 300 млрд руб. для финансирования проектов. Об этом Медведев сообщил на заседании наблюдательного совета «ВЭБ.РФ».

Энергетика Энергетика Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Экономика Экономика В Минсельхозе назвали стоимость новогоднего стола Новогодний продуктовый набор для семьи из 4 человек составит на конец декабря 6,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Экономика Экономика ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.

Финансы Финансы Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Экономика Экономика Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Экономика Экономика Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.

Финансы Финансы МВФ выделил Украине новый транш в $1,4 млрд Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда – $1,4 млрд из одобренных ей $3,9 млрд.

Экономика Экономика Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.

Экономика Экономика Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.

Финансы Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 декабря Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 68,0085 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Экономика Экономика HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые отрасли в России Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал динамику количества вакансий и уровня зарплат в России в 2018 году.

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Энергетика Энергетика Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.

Экономика Экономика «Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ.