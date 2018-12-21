Экономика

Медведев подписал постановление о капитале «ВЭБ.РФ»
Ведомости
07:02

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил постановление о подписном капитале «ВЭБ.РФ», позволяющее госкорпорации получить до 300 млрд руб. для финансирования проектов. Об этом Медведев сообщил на заседании наблюдательного совета «ВЭБ.РФ».
Ведомости07:02

Подробнее о событии

Институт развития: ВЭБ принесет 1% российского ВВП

Известия09:10

Медведев подписал постановление о капитале «ВЭБ.РФ»

Ведомости07:02

Медведев «в качестве новогоднего подарка» подписал постановление об утвержденном капитале ВЭБа, где трудятся его бывший первый зам Шувалов и экс-пресс-секретарь Тимакова

Интересант06:47

Медведев подписал постановление об утвержденном капитале ВЭБа

Финмаркет06:45

Медведев: Вклад ВЭБ в совокупный объем инвестиций должен достигать 6% в год

Российская газета07:30

Медведев: ВЭБ должен довести долю в общем объеме инвестиций в нацпроекты до 6% в год

ТАСС07:13

Наблюдательный совет ВЭБа рассмотрит в пятницу новую бизнес-модель

ПРАЙМвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Энергетика

Нефть Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года

Стоимость февральского фьючерса нефти Brent опустился на 3,93% — до $54,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Обновлено вчера в 06:23
Экономика

В Минсельхозе назвали стоимость новогоднего стола

Новогодний продуктовый набор для семьи из 4 человек составит на конец декабря 6,3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.
Обновлено в 07:35
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Экономика

Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей

С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.
Обновлено в 03:49
Финансы

МВФ выделил Украине новый транш в $1,4 млрд

Украина получила очередной транш от Международного валютного фонда – $1,4 млрд из одобренных ей $3,9 млрд.
Обновлено в 08:04
Экономика

Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов

Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.
Обновлено в 03:56
Экономика

Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей

Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено 19 декабря в 12:39
Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 22 декабря

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 22 декабря, составляет 68,0085 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 04:31
Экономика

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые отрасли в России

Сайт по поиску работы HeadHunter проанализировал динамику количества вакансий и уровня зарплат в России в 2018 году.
Обновлено в 06:55
Экономика

Совет Федерации одобрил изменения в долевое законодательство

Совет Федерации одобрил закон, уточняющий требования к застройщикам в рамках долевого строительства жилья и контролю их деятельности.
Обновлено в 06:21
Энергетика

Украина вдвое снизит тарифы на транспортировку газа

Украинская национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭП), приняла решение снизить тарифы на транспортировку природного газа в стране с 1 января 2019 года.
Обновлено в 09:00
Экономика

«Ростех» купит 9,33% акций Объединенной вагонной компании

Госкорпорация «Ростех» приобретет 9,33% акций Объединенной вагонной компании (ОВК), принадлежащих группе ИСТ.
Обновлено в 02:50
Экономика

«Qatar Airways» станет совладельцем аэропорта «Внуково»

Сделка по продаже доли аэропорта «Внуково» авиакомпании Qatar Airways, возможно, закроется в конце 2019 года, сообщил председатель совета директоров и совладелец «Внуково» Виталий Ванцев, передает «Россия 24».
Обновлено в 05:56
Главное