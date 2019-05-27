Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роумингаИзвестия 06:47

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

Политика Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.

Хоккей Третьяк не имеет претензий к хоккеистам сборной России после чемпионата мира Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после возвращения сборной России из Словакии, где команда на чемпионате мира - 2019 заняла третье место, сказал, что не может предъявить игрокам претензии.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Общество Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Происшествия Майкл Калви попросит Следственный комитет отпустить его на ПМЭФ-2019 Основатель фонда Baring Bostok Майкл Калви попросил отпустить его в Петербург, где он смог бы посетить ПМЭФ-2019.

Кино Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Экономика В России магазины могут обязать принимать бутылки Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.

Политика Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС Акционеры ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинули трех новых кандидатов в совет директоров компании, включая Валентина Юмашева, экс-главу администрации президента РФ, следует из пресс-релиза оператора.

Экономика Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет «Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.

Шоу-бизнес Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.

Экономика Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.

Происшествия Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.

Шоу-бизнес Снявший кольцо Харламов «спалился» перед Асмус Пользователи Сети тут же обратили внимание, что на безымянном пальце Гарика нет обручального кольца.

Футбол Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Политика Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Армия и оружие «Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия «Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети» Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.