Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роумингаИзвестия 06:47
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Будущее России. Национальные проекты06:32
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Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Третьяк не имеет претензий к хоккеистам сборной России после чемпионата мира
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк после возвращения сборной России из Словакии, где команда на чемпионате мира - 2019 заняла третье место, сказал, что не может предъявить игрокам претензии.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Майкл Калви попросит Следственный комитет отпустить его на ПМЭФ-2019
Основатель фонда Baring Bostok Майкл Калви попросил отпустить его в Петербург, где он смог бы посетить ПМЭФ-2019.
Обновлено в 10:59
Кино
Режиссер оскандалившегося в Каннах фильма Кешиш спаивал актеров
Источники изданий Midi Libre и Le Figaro рассказали о методах работы режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок фильма «Мектуб, моя любовь 2». Премьера фильма Кешиша состоялась на 72-м Каннском кинофестивале.
Обновлено в 08:25
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально
Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Акционеры ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинули трех новых кандидатов в совет директоров компании, включая Валентина Юмашева, экс-главу администрации президента РФ, следует из пресс-релиза оператора.
Обновлено в 14:11
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль
Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Авто
Стартовали продажи обновлённого Kia Sportage
Сегодня стартовали продажи обновлённого Kia Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Снявший кольцо Харламов «спалился» перед Асмус
Пользователи Сети тут же обратили внимание, что на безымянном пальце Гарика нет обручального кольца.
Обновлено в 14:08
Футбол
Слуцкий назвал лучших футболистов, которых когда-либо тренировал
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий назвал имена трех лучших футболистов, которых когда-либо тренировал.
Обновлено в 12:27
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено в 12:11
Кино
Трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» слили в Сеть
Обновлено в 10:15
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
«Оригинальные качественные боеприпасы российского производства могут быть поставлены США только в случае снятия соответствующих санкционных ограничений», — рассказал представитель корпорации Интерфаксу.
Обновлено в 11:47
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал проекта «Голос. Дети»
Газета ВЗГЛЯД писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 11:57
Армия и оружие
В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО
Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
Обновлено в 11:52