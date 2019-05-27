Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роумингаИзвестия 06:47

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Газета.Ru09:17

Будем на связи: РФ предлагает ввести единые тарифы на звонки в ЕврАзЭС

Известия10:30

В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

РИА Новости11:17

В Госдуме прокомментировали отмену внутрисетевого роуминга

RT на русском10:51

Как отменяли внутрисетевой и национальный роуминг в России

ТАСС08:00

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Будущее России. Национальные проекты06:32

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев

Псковская Лента Новостей07:14
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Обновлено в 08:43
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Москве полиция силой разогнала противников точечной застройки

Обновлено в 11:14
Армия и оружие

В Украине прошли очередные испытания крылатых ракет

Военный полигон "Алибей" стал местом очередной проверки на мощность крылатой ракеты "Нептун".
Обновлено в 09:23
Происшествия

Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин уходит в отставку

Кардинальное обновление предстоит в МВД по Чувашии: руководитель ведомства Сергей Неяскин подал рапорт об отставке.
Обновлено в 05:14
Политика

Путин назвал залог эффективной мерой пресечения для бизнесменов

Залог может быть эффективной мерой пресечения для бизнесменов, подозреваемых по экономическим уголовным делам, заявил президент Владимир Путин на встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Париже задержали самолет «Аэрофлота» для спецдосмотра пассажиров

Прилетевший в Париж из России самолет «Аэрофлота» окружили сотрудники правоохранительных органов, какое-то время пассажиров не выпускали, сообщил РБК муж одной из пассажирок.
Обновлено в 09:54
Экономика

Главы трех районов Екатеринбурга оказались богаче мэра Высокинского

Глава Октябрьского района Роман Рудометов при доходе в 6 миллионов 718 тысяч рублей за год живет с несовершеннолетним ребенком в квартире площадью 49,1 квадратный метр.
Обновлено в 11:13
Футбол

Футболист Игорь Денисов покинул «Локомотив»

"Локомотив" объявил об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова.
Обновлено в 11:12
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Авто

АвтоВАЗ производит спешный отзыв Lada Xray Cross

По имеющейся неподтвержденной информации во время отзыва в автомашинах произведут замену промежуточного рулевого вала.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Золотой Audi волейболиста «Зенита» выловили из пруда в Петербурге

Обновлено в 06:02
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Футбол

ЦСКА объявил об уходе Эрнандеса

В сезоне-2018/19 28-летний футболист, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Форум пройдет в Санкт-Петербурге на следующей неделе. Baring Vostok напомнил, что ежегодно принимает участие в работе ПМЭФ.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

«Вафельный халат»: Ольга Орлова показала, в чем ходит дома

Обновлено в 05:11
Армия и оружие

Комбат ВСУ нанёс подчинённому тяжёлые травмы — НМ ЛНР

Обновлено в 07:41
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели более 2,9 млн россиян

Аудитория или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 2,9 млн, рейтинг передачи или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории составил 4,2%. Сам финал шоу 26 апреля смотрели 3,2 млн человек, рейтинг - 4,6%.
Обновлено в 07:59
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Происшествия

СК просит арестовать водителя, наехавшего на сотрудника ДПС в Москве

Обновлено в 10:10
Общество

Курганский депутат снялся в провокационной фотосессии

Депутат Курганской областной думы Олег Колташов снялся в фотосессии, которую многие посчитали провокационной.
Обновлено в 10:33
Хоккей

Хоккеист Чайковски продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Словацкий защитник Михал Чайковски, ранее игравший за московское "Динамо", продолжит карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте", который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 10:53
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Экономика

Экспортные цены пшеницы РФ продолжили повышение за мировыми рынками

СовЭкон зафиксировал цену тонны этого класса пшеницы нового урожая с поставкой в июле в 187 франко-борт на глубокой воде по сравнению со $184,5.
Обновлено в 06:51
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