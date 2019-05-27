Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роумингаИзвестия 06:47

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.
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Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
ТАСС06:47

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Роуминг отменили в России

Газета.Ru07:27

Как отменяли внутрисетевой и национальный роуминг в России

ТАСС08:00

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Будущее России. Национальные проекты06:32

Когда в России отменят роуминг

Парламентская газета07:45

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Известия06:47

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

РИА Новости07:44

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга - Медведев

Псковская Лента Новостей07:14
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе

"Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.
Обновлено в 06:33
Экономика

К «Ашан» потянулись иски от арендодателей

Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.
Обновлено в 02:11
Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина»

В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.
Обновлено в 08:03
Авто

BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения

Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.
Обновлено в 04:02
Общество

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Обновлено в 00:00
Авто

Kia запустила продажи новой модели Sportage

Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia дала старт продажам модели Sportage с системой полного привода нового поколения.
Обновлено в 08:09
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Наука

Почему животные стали уменьшаться в размерах

Обновлено в 04:55
Гаджеты

Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой

Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.
Обновлено в 06:24
Экономика

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу

Ученые из Массачусетского технологического института разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.
Обновлено в 08:03
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии

"Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян

Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе

В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.
Обновлено в 06:52
Политика

Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского

Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:26
Теннис

Россиянка Кудерметова обыграла Возняцки в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:29
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

Обновлено в 07:02
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Музыка

Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети»

Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.
Обновлено вчера в 14:29
Транспорт

«Аэрофлот» призвал пассажиров приезжать в аэропорт Амстердама 28-29 мая заранее из-за забастовки

«В связи с 24-часовой общенациональной забастовкой работников общественного транспорта Нидерландов «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Амстердама 28 мая и 29 мая, во избежание опозданий прибывать в аэропорт Схипхол на регистрацию не менее чем за три часа до вылета», - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес

Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте

День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Гаджеты

В новом iPhone можно будет подключить две пары AirPods одновременно

Новая фишка, как сообщает японский портал Macotakara, позволит подключать две пары беспроводных наушников AirPods к одному смартфону iPhone.
Обновлено в 04:25
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Гаджеты

AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
Обновлено в 03:21
Общество

Лувр закрыли из-за наплыва посетителей

Обновлено в 07:41
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