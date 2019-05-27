Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роумингаИзвестия 06:47

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил в понедельник, 27 мая, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

Происшествия В Польше бывший ученик открыл стрельбу в своей школе "Человек в маске вошел в школу после 10 часов утра, бросил в здание шумовые петарды и открыл стрельбу в направлении школьного работника - уборщицы", - информировала пресс-секретарь полиции в городе Быдгощ Моника Хлебич.

Экономика К «Ашан» потянулись иски от арендодателей Источники издания утверждают, что это уже тенденция - у арендодателей растут претензии к ретейлеру из-за проблем с оплатой аренды.

Политика Минобороны предлагает ужесточить правила призыва Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на сотрудников газеты «Родина» В Ставрополе мужчина напал на сотрудников газеты "Родина", сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Авто BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения Дизайн нового автомобиля резко отличается от предыдущего поколения BMW 1-Series.

Авто Kia запустила продажи новой модели Sportage Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia дала старт продажам модели Sportage с системой полного привода нового поколения.

Общество Росконтроль назвал марки лучших томатных соков Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Гаджеты Новые смартфоны Huawei могут появиться в России с задержкой Китайские производитель электроники Huawei предупредил российских ритейлеров о возможной задержке появления на рынке РФ новых смартфонов компании.

Экономика Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.

Хоккей Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Наука Нейросеть научили воссоздавать лицо по голосу Ученые из Массачусетского технологического института разработали нейросеть Speech2Face, которая воссоздает примерное изображение лица человека по спектрограмме его речи.

Политика Напавшего на журналиста чиновника исключат из партии "Единая Россия" приняла решение исключить главу Ширинского района Республики Хакасия Сергея Зайцева из партии, передает РИА "Новости".

Общество Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели 2,9 млн россиян Апрельский финал проекта, в котором победительницей была объявлена дочь Алсу Микелла Абрамова, смотрели 3,2 млн человек.

Происшествия В Ленобласти семь человек пострадали при обрушении на гоночной трассе В Приозерском районе Ленинградской области семеро рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся автодроме, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации района Александра Соклакова.

Политика Пиарщик Порошенко подал в суд на Зеленского Экс-сотрудник администрации президента Украины Владимир Горковенко, назначенный Петром Порошенко перед своим уходом членом Нацсовета по вопросам телевидения и радио, подал в суд на президента Владимира Зеленского.

Происшествия Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.

Политика Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Музыка Дочь Алсу прокомментировала шоу «Голос. Дети» Позже в спецвыпуске шоу было объявлено, что все девять участников, в том числе дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получат по 1 млн руб. Победителями стали Микелла Абрамова, Нино Чеснер, Ержан Максим, Валерий Кузаков, Роберт Багратян, Анастасия Сисаури, Рената Таирова, Михаил Григорян, Мариам Абделькадер.

Транспорт «Аэрофлот» призвал пассажиров приезжать в аэропорт Амстердама 28-29 мая заранее из-за забастовки «В связи с 24-часовой общенациональной забастовкой работников общественного транспорта Нидерландов «Аэрофлот» просит пассажиров, вылетающих из Амстердама 28 мая и 29 мая, во избежание опозданий прибывать в аэропорт Схипхол на регистрацию не менее чем за три часа до вылета», - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".

Гаджеты В новом iPhone можно будет подключить две пары AirPods одновременно Новая фишка, как сообщает японский портал Macotakara, позволит подключать две пары беспроводных наушников AirPods к одному смартфону iPhone.

Политика В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.