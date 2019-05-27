Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роумингаRT на русском 06:37
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
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Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Будущее России. Национальные проекты06:32
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Футбол
«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы
Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Политика
Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому
Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Наемник ВСУ покончил с собой из-за нежелания попасть на передовую в Донбасс
Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ совершил самоубийство из-за нежелания отправляться в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") и обстреливать территорию ЛНР, где проживают его родственники.
Обновлено в 07:26
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ-2019
Финский журналист Филип Саксен съел лист из газеты, где критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Североморске загорелся остов списанного эсминца «Гремящий»
В трюмах списанного эсминца, который находится на утилизации в Североморске, загорелся мазут. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Строительный кран рухнул на жилой дом в Перми. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 11:17
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В одесской колонии подняли бунт
Обновлено в 09:22
Политика
ОАК подала иск к украинскому концерну «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 10:36
Хоккей
Третьяк: «В сборной России лучший защитник и лучший нападающий ЧМ, нашу школу уважают»
Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итог ЧМ-2019, отметив непредсказуемость турнира. Сборная России завоевала бронзу.
Обновлено в 12:27
Футбол
Игорь Денисов покинул ФК «Локомотив»
Обновлено в 12:05
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
На видео пользователя jorywea видно, как актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, хватается за голову и едва сдерживает слезы при чтении сценария.
Обновлено в 12:06
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Сергей Шойгу и президент Южной Осетии обсудили военное сотрудничество
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили в понедельник вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе проведение совместных учений и подготовку кадров, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 12:46
Политика
В Кремле отреагировали на заявления о возможном дефолте на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутриукраинской дискуссией призыв бизнесмена Игоря Коломойского объявить на Украине дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено в 05:39
Музыка
Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Саратове
Обновлено в 12:33
Политика
Суд признал законным продление ареста украинских моряков
Мосгорсуд отклонил жалобы адвокатов на продление до 24 и 26 июля сроков ареста украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»
В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Энергетика
Нефть Brent установилась на $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель, 27 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:00
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Гаджеты
Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой
Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Навального
Минюст в девятый раз отказался регистрировать партию Алексея Навального «Россия будущего» в связи с тем, что партия с таким же названием уже существует.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой закрутил роман с моделью из «Дома-2»
Сын певицы Наташи Королевой и танцовщика Сергея Глушко Архип перестал скрывать свою девушку, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 11:15
Футбол
Магнуссон: мой первый сезон в ЦСКА был восхитительным
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился впечатлениями от первого сезона в московской команде.
Обновлено в 11:32
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз
49-летний Сергей Астахов станет отцом во второй раз Напомним, Сергей Астахов был женат дважды.
Обновлено в 08:15
Авто
Компания BMW представила хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено в 02:44
Происшествия
На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса
В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:45