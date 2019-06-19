Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХГазета.Ru вчера в 11:05
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах. Об этом он сам заявил на совещании по вопросу достижения национальных целей развития России в сфере экономики и жилищном секторе.
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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ
RT на русскомвчера в 13:35
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Политика
В госдепе США призвали Россию «прекратить ложь вокруг сбитого боинга»
Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Оппозиция: власти Венесуэлы пытались продать здание консульства в США
Представитель оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо разместил в социальных сетях обвинения в адрес режима Николаса Мадуро в том, что власти планировали продать здание бывшего консульства Боливарианской республики в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом разведывательном беспилотнике США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана, передает телеканал Press TV.
Обновлено вчера в 23:17
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено вчера в 18:26
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
Транспорт
В России появится новый штраф для автомобилистов
Российских автомобилистов могут начать штрафовать за неоплаченный проезд по платным трассам.
Обновлено в 00:44
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Российский форвард Никита Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ.
Обновлено в 00:23
Общество
Дачную амнистию могут продлить ещё на три года
Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, то для их членов предлагается продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства.
Обновлено 18 июня в 17:01
Авто
American Airlines купит 50 узкофюзеляжных лайнеров Airbus A321 XLR
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022
По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено 18 июня в 16:59
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
В Иркутске анонсировали смену подрядчика для борьбы с отходами БЦБК
«Думаю, что решение, которое будет принято на федеральном уровне, по смене подрядчика, — а я недавно встречался и с новым руководителем «Росгеологии», который не возражает против такой смены, — приведет к тому, что мы найдем решение по уничтожению, а не переработке отходов», — сказал Левченко (цитата по ТАСС).
Обновлено вчера в 13:11
Здоровье
В Бердске 8-летний ребенок заболел клещевым энцефалитом
Сообщается, что он не был привит. По словам Крамова, данный случай является первым в Бердске за 2019 год.
Обновлено в 00:41
Наука
Научные коммуникаторы соберутся на форуме в Санкт-Петербурге
28 июня в Санкт-Петербурге в Университете ИТМО при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ пройдет III Форум научных коммуникаторов России.
Обновлено 18 июня в 11:29
Общество
После обращения пермячки к президенту следователи начали проверку
В Пермском крае следственные органы начали проверку по заявлению местной жительницы, которая ранее обратилась к президенту России.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
Участники системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которую разрабатывают Минфин и ЦБ и которая должна начать работать в следующем году, смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа, на возможность досрочной выплаты накопленных средств в случае болезни и гарантии Агентства по страхованию вкладов.
Обновлено в 00:00
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
National Interest: НАТО следует опасаться российских С-400
Обозреватель The National Interest Адам Кэбот пишет о том, что российские ЗРК С-400 приносят стратегическую выгоду России, хотя не прошли испытания в условиях реальных боевых действий.
Обновлено вчера в 13:06
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году, — чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Самарец получил 20 лет за убийство и изнасилование 7-летней девочки
Обновлено вчера в 15:38
Спорт
Решетников выиграл первую золотую медаль России на ЧЕ по фехтованию
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Skoda вывела на тесты обновленный Skoda Kodiaq
Автомобилестроительная компания Skoda проводит дорожные испытания новой версии кроссовера Kodiaq.
Обновлено вчера в 10:02
Авто
В России отзывают около 200 автомобилей Chevrolet Camaro и Corvette
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Российские власти решили изменить формат сдачи ЕГЭ
Варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ планируют сделать индивидуальными, при этом экзамены хотят перевести в компьютерную форму.
Обновлено вчера в 01:37
Армия и оружие
Новый и.о. главы Пентагона примет участие в собрании НАТО
Новый исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер примет участие в саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает пресс-служба Пентагона.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса
Власти Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали заявление представителя Украины в трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы об условии снятия Киевом экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 20:50