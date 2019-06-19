Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Шоу-бизнес
Малахов показал состояние Алибасова после выписки
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения
Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено в 23:29
Экономика
Эксперты отмечают снижение цен на свинину в шашлычный период
В разгар шашлычного сезона отмечается снижение оптовых цен на свинину и рост стоимости мяса птицы в сравнении с прошлыми годами.
Обновлено в 22:40
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59
Технологии
В России рекордно растет мобильный интернет-трафик
Мобильный интернет-трафик в России растет рекордными темпами, за первый квартал 2019 года пользователи скачали и передали в 1,5 раза больше данных, чем в 2018 году,- чуть более 3,3 млрд Гб, сообщают "Известия" со ссылкой на Минкомсвязи.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 23:29
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 18:07
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 23:18
Армия и оружие
Спущен на воду первый катер для охраны Крымского моста
Противодиверсионные катера проекта «Грачонок» – серия катеров охраны водного района, разработаны для перевооружения ВМФ.
Обновлено в 12:08
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».
Обновлено в 23:32
Политика
Порошенко создал новый «спецназ» против РФ
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" является политическим спецназом.
Обновлено в 18:06
Политика
В ДНР и ЛНР оценили условие Киева о снятии экономической блокады
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали позицию представителя Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады.
Обновлено в 20:20
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Политика
США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17
Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
В Ливию из ОАЭ перебросили комплексы «Панцирь-С1»
В интернете появились фотографии комплексов "Панцирь-С1", которые перебрасываются в Ливию.
Обновлено вчера в 17:02
Авто
Chevrolet отзывает в России около 200 автомобилей Camaro и Corvette
Компания «Джи Эм Авто» объявила об отзыве 182 автомобиля Chevrolet Camaro и 9 автомобилей Chevrolet Corvette, реализованных с декабря 2016-го по январь 2019 года.
Обновлено в 06:10
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Футбол
Слуцкий: на сегодня не готов рассматривать ни один вариант в России
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий признался, что на данный момент не планирует возвращаться в чемпионат России.
Обновлено в 18:01
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено в 03:08