Экономика
Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХИзвестия 07:17
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:09, Вашингтон
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Политика
Украинский депутат Бойко объяснил, зачем приезжал в Россию
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко в интервью украинским телеканалам объяснил, почему приезжал в Россию.
Обновлено в 21:11
Происшествия
У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия
Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 22:04
Футбол
Влашич заявил, что счастлив подписать контракт с ЦСКА
Контракт Влашича с клубом рассчитан на пять лет. Ранее гендиректор ЦСКА рассказал, что Влашичем интересовались в Серии А.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 21:49
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка
Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 17:19
Происшествия
В США сошел с рельсов поезд с оружием
Обновлено в 15:47
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.
Обновлено в 21:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Наука
Создано устройство, которое очищает кровь от раковых клеток
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Бари Алибасов лишил сына наследства
Обновлено в 22:00
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с другим легковым автомобилем, в результате чего вылетел на остановку общественного транспорта и сбил людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 17:59
Технологии
Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности
Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний.
Обновлено в 13:36
Общество
СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 15:54
Музыка
У Таврического сада Ургант и Розенбаум спели под гитару
Выпуск снимали в Петербурге на фоне городских ландшафтов, поэтому петербуржцам не составило труда заметить Ивана Урганта и Александра Розенбаума, когда те играли на гитарах и пели недалеко от станции метро «Чернышевская».
Обновлено в 18:38
Здоровье
Единый архив цифровых медицинских изображений появится в Тюменской области
Единый архив цифровых медицинских изображений появится в Тюменской области.
Обновлено в 09:48
Наука
Полтора миллиона лет назад в Арктике жили древние гиены
Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Washington Post: Трамп теряет интерес к Венесуэле
Ситуация в Венесуэле все меньше и меньше интересует президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 21:38
Политика
Жириновский покинул зал Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Авто
Внедорожную Suzuki Ertiga Cross полностью рассекретили
Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
Обновлено в 10:13
Политика
В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с Донбасса
Ранее Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия блокады с Донбасса после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
Обновлено в 17:51
Общество
Большинство россиян намерены следить за «прямой линией» с Путиным
Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:10
Экономика
Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон
Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
Обновлено в 20:27