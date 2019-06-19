Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХИзвестия 07:17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Как заявил глава правительства в среду, 19 июня, это постановление позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.
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Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

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Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

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Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

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Медведев подписал постановление, не допускающее подорожания ЖКУ выше уровня инфляции

ПРАЙМ07:16

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07
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Два человека погибли в ДТП на остановке в Сочи

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СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

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Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
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Японская автомобилестроительная компания Suzuki в нынешнем году выпустит новую версию модели Ertiga Cross.
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Большинство россиян намерены следить за «прямой линией» с Путиным

Большинство россиян (около 75%) намерены следить за «прямой линией» с президентом России Владимиром Путиным.
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Эксперты рассказали, что свинина может подешеветь в шашлычный сезон

Эксперты рассказали, что цены на свинину в России в настоящее время показывают нехарактерную для шашлычного периода динамику: оптовая цена на мясо снижается, и такая тенденция может сохраниться до конца года.
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