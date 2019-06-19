Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляцииRT на русском 07:33

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство приняло постановление против необоснованного роста тарифов ЖКХ

RT на русском13:35

Медведев подписал постановление против повышения цен на услуги ЖКХ выше инфляции

ТАСС07:07

Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции

РИА Новости07:37

В России запретили чрезмерное повышение тарифов ЖКХ

Lenta.ru07:22

Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции

Интерфакс07:20

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Известия07:17

Медведев сократил список исключений из роста тарифов ЖКХ быстрее инфляции

РБК07:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 20:17, Вашингтон
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Подозреваемый в крушении MH17 «Хмурый» прокомментировал обвинения

Сергей Дубинский, которого Совместная следственная группа считает одним из основных подозреваемых в причастности к крушению «Боинга» MH-17, назвал бредом обвинения в свой адрес.
Обновлено в 16:31
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Космос

Ученые изучают свойства газа в скоплениях галактик

Обновлено в 01:38
Общество

Присяжные признали лидера секс-культа Nxium Кита Раньера виновным в торговле людьми

Присяжные признали, что Раньер виновен по всем пунктам обвинений. Суд вынесет приговор 25 сентября.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял солдат в Донбассе

Обновлено в 19:05
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие

США отправят ЗРК Patriot и беспилотники на Ближний Восток

Обновлено в 17:06
Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): миллионы мух захватили российский поселок (Ilta-Sanomat)

Мухи, «захватившие» поселок Лазоревый в Свердловской области, вероятно, являются трупными мухами.
Обновлено в 18:00
Футбол

Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Политика

Путин проведет прямую линию с россиянами

Классический формат Песков обещал, что программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" на этот раз пройдет в классическом формате, когда глава государства максимальное внимание уделяет вопросам россиян.
Обновлено в 17:06
Футбол

ПСЖ хочет получить за футболиста Неймара €300 млн

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" хочет получить за трансфер бразильского нападающего Неймара €300 млн.
Обновлено в 15:53
Политика

Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»

Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
Политика

Посольство России в США: обвинения по делу Тищенко надуманы

Пресс-служба посольства России в США распространила заявление, в котором назвала дело в отношении российского разработчика компьютерных игр Олега Тищенко, осужденного по подозрению в контрабанде документации к американским самолетам F-16, надуманным.
Обновлено в 19:41
Общество

Власти Асбеста ответили на обращение жителей города к Путину

«В 2019 году предусмотрены мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда в Асбестовском городском округе двух многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 8 Марта, 4 и ул. 8 Марта, 4 А с расселением 17 жилых помещений общей площадью 975,5 кв. м», — сообщили в администрации.
Обновлено в 09:07
Технологии

«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»

Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Происшествия

В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками

Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Общество

СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле

Обновлено в 15:54
Здоровье

В Минздраве ответили на опасения блогеров о мутациях из-за ГМО

Участники онлайн-дискуссий с хэштегом #ГМО и различными производными не стесняются в выражениях, называя утвержденные программой мероприятия «геноцидом», вспоминая эксперименты булгаковского профессора Преображенского и предрекая апокалипсис.
Обновлено в 10:07
Политика

Песков: встреча Путина и Трампа на G20 пока не подтверждена

Новостей о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии пока не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:56
Политика

В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

Обновлено в 09:13
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Британца сняли с самолета из-за аллергии на орехи

25-летний Джош Сильвер предупредил бортпроводника об аллергии на орехи перед вылетом.
Обновлено в 10:18
Экономика

В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Общество

Полсотни огней на взлетной полосе аэропорта Южно-Сахалинска прошли тест

Система огней высокой интенсивности (ОВИ-I), которой оснащена взлетно-посадочная полоса аэропорта, введена в эксплуатацию два года назад.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО

На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Политика

Совет Думы подготовит возвращение российской делегации в ПАСЕ

Два сценария Если 24 июня ПАСЕ примет резолюцию о равноправии всех делегаций, где прописаны права национальных делегаций быть представленными в Ассамблее, голосовать и выступать, то до конца дня российская делегация подает заявку на подтверждение полномочий.
Обновлено в 01:53
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное