Экономика
Медведев подписал постановление о создании в России ТОР «Забайкалье»NewInform 03:58
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что им было подписано постановление, в рамках которого будет создана территория опережающего развития «Забайкалье». Он рассказал об этом во время заседания о развитии Забайкальского края.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.ТАСС01:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:17, Ашберн
Здоровье
Минздрав подготовил библиотеку корпоративных практик по сохранению здоровья
Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой разрабатывал Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) профилактической медицины в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография".
Обновлено в 15:08
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Культура
Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube
Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:02
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено в 19:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон
Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 19:24
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
США закупили вооружений на два триллиона долларов
Обновлено в 21:06
Технологии
Россиян предупредили о мошенниках на YouTube
Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
День ВДВ: почему десантники купаются в фонтане 2 августа
День десантника отмечается в этот день по Указу президента РФ № 549 от 31.05.2006 и приурочен ко дню рождения десантных войск (2 августа 1930 года).
Обновлено в 19:44
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян
Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Общество
В Нидерландах запретили закрывать лицо
С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
Обновлено в 15:42
Космос
Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря
5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.
Обновлено в 07:28
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено в 20:49
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Кино
Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян
Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
Обновлено в 07:40
Космос
Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»
Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 02:04
Гаджеты
Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft
Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия
Обновлено в 21:03