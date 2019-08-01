Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что им было подписано постановление, в рамках которого будет создана территория опережающего развития «Забайкалье». Он рассказал об этом во время заседания о развитии Забайкальского края.

Медведев подписал постановление о создании в России ТОР «Забайкалье»

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