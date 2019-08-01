Экономика

Медведев подписал постановление о создании в России ТОР «Забайкалье»NewInform 03:58

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что им было подписано постановление, в рамках которого будет создана территория опережающего развития «Забайкалье». Он рассказал об этом во время заседания о развитии Забайкальского края.
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с чего всё началось

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов на общую сумму почти 200 млрд рублей.
ТАСС01:31

Подробнее о событии

Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Ведомости03:15

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

РБК02:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Интерфакс - Россия01:16

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

ТАСС01:31

Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»

Газета.Ru01:24

Медведев подписал распоряжение о создании ТОР «Забайкалье»

Известия01:18

Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Коммерсантъ01:36
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:17, Ашберн
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Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.
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Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

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Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено

В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
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Дортмундская «Боруссия» презентовала новую форму на предстоящий сезон

Дортмундская «Боруссия» презентовала третий по счету комплект формы на предстоящий сезон.
Обновлено в 19:24
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Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
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США закупили вооружений на два триллиона долларов

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В антарктическом снегу нашли свежий радиоактивный пепел сверхновой

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Россиян предупредили о мошенниках на YouTube

Сетевые мошенники начали использовать таргетированную рекламу на видеохостинге YouTube, чтобы обманывать российских пользователей.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

День ВДВ: почему десантники купаются в фонтане 2 августа

День десантника отмечается в этот день по Указу президента РФ № 549 от 31.05.2006 и приурочен ко дню рождения десантных войск (2 августа 1930 года).
Обновлено в 19:44
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Обновлено в 06:27
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Адвокат рассказал об отказе СК заводить дело на отца сестер Хачатурян

Другой адвокат сестер Алексей Паршин сообщил РИА «Новости», что если родственники не согласятся с отказом в возбуждении дела, то его все-таки откроют, но уже с целью реабилитации умершего.
Обновлено в 18:29
Общество

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В Нидерландах запретили закрывать лицо

С 1 августа в Нидерландах вступил в силу закон, запрещающий носить элементы одежды, которые закрывают лицо. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
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Китай начнет строить платформу для пусков ракет с моря

5 июня в Китае состоялся успешный запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с передвижной платформы в Желтом море у берегов провинции Шаньдун.
Обновлено в 07:28
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Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
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Ефремов записал видеообращение к главе МВД

Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
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Вышел первый трейлер военной драмы «1917» Сэма Мендеса

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Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Общество

Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет

Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
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Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
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Общество

Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.
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Глава NASA: «МКС заслуживает Нобелевскую премию мира»

Глава NASA Джеймс Брайденстайн прокомментировал идею с присуждением Нобелевской премии мира Международной космической станции (МКС).
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Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft

Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.
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США захотели 40 испытаний гиперзвукового оружия

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